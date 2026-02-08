Agencias

Trump llama "perdedor" al esquiador olímpico estadounidense Hunter Hess por criticar a su país

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insultado este domingo al esquiador olímpico estadounidense Hunter Hess por criticar la situación de su país en una rueda de prensa durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

"Hay muchas cosas que no me gustan mucho", declaró el esquiador de 27 años y nativo de Oregón, "y creo que a mucha gente tampoco".

"El hecho de que lleve la bandera no significa que represente todo lo que ocurre en Estados Unidos", añadió el competidor en esquí acrobático en un momento en que buena parte de la población está criticando duramente las operaciones antiinmigración que están efectuando los agentes federales, que han matado ya a dos norteamericanos en Minnesota.

En respuesta, Trump se ha desatado en su plataforma Truth Social contra el esquiador olímpico. "Hunter Hess, un auténtico perdedor, dice que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno. Si es así, no debería haberse presentado a las pruebas para el equipo, y es una lástima que esté en él. Es muy difícil apoyar a alguien así", ha manifestado el presidente estadounidense.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zapatero se encuentra en Caracas para participar en un foro invitado por Delcy Rodríguez

El exmandatario español acude a la capital venezolana tras recibir una invitación para sumarse a un encuentro de diálogo democrático, mientras voces políticas opositoras reclaman esclarecimientos sobre sus vínculos recientes en el país sudamericano

Zapatero se encuentra en Caracas

Benidorm Fest encara su quinta edición sin billete a Eurovisión pero con más premios

La próxima edición del festival alicantino arranca con dieciocho artistas ya en la ciudad y atractivos reconocimientos, incluido un acuerdo internacional para promoción y grabación en Miami, además de visitas programadas a importantes estudios de Estocolmo

Benidorm Fest encara su quinta

La Fiscalía de Polonia emite una orden de arresto contra un exministro de Justicia asilado en Hungría

El exfuncionario, investigado por presuntos delitos económicos y líder de una supuesta red criminal, permanece refugiado tras recibir protección de Budapest, mientras Varsovia intensifica la búsqueda y surgen tensiones diplomáticas entre ambos países europeos

La Fiscalía de Polonia emite

El río Guadalquivir roza los seis metros de altura a su paso por Córdoba durante el fin de semana

El río Guadalquivir roza los

Alice Campello rompe su silencio tras confirmarse su divorcio de Álvaro Morata: "Estoy muy tranquila"

Durante su regreso a Madrid, la modelo italiana ha optado por mostrarse serena en público y ha afirmado sentirse “muy tranquila”, mientras crecen las especulaciones sobre la formalización del fin de su historia sentimental con el delantero

Alice Campello rompe su silencio