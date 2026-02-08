Agencias

Nora Cornell firma un 26º puesto en el debut de España en los Juegos de Invierno

La 'rider' española Nora Cornell debutó este domingo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, y con ella, la delegación española, con un 26º puesto en la modalidad big air de snowboard.

La de Girona, de 20 años, no pudo alcanzar la final, reservada para las 12 primeras, pero dejó una meritoria actuación llegando con opciones a su tercer salto. Cornell volverá en el slopestlye femenino, el 16 de febrero.

La neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott dominó la prueba en el snowpark de Livigno, con 172.25 puntos, por delante de la japonesa Murase Kokomo y la británica Mia Brookes.

