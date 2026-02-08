La baja participación y la nieve marcan las primeras horas de las elecciones en Japón

Tokio, 8 feb (EFE).- Un 7,17 % del electorado había votado en Japón a las 11:00 hora local (02:00 GMT) en los comicios anticipados que se celebran este domingo, un 3,2 % menos que en las elecciones de 2024 según datos oficiales, en una jornada marcada por las fuertes nevadas.

Buena parte del archipiélago amaneció esta jornada electoral cubierta de un manto blanco, incluyendo en la capital, entre una caída de la participación en las elecciones a la Cámara Baja del Parlamento, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo citando datos del Ministerio del Interior y Comunicaciones.

No obstante, la votación anticipada hasta el pasado viernes aumentó un 26,56 % con respecto a 2024, y casi 21 millones de votantes habían depositado sus papeletas. En las anteriores elecciones a la Cámara Baja, la participación final fue del 53,85 %,

Japón elige este domingo a los 465 integrantes de la Cámara de Representantes (Cámara Baja) del Parlamento, en unos comicios que cuentan con casi 1.300 candidatos y que han sido presentados por la primera ministra del país asiático, Sanae Takaichi, como un referéndum a su mandato.

Se espera que la primera mujer en gobernar el país asiático salga reforzada en las elecciones gracias a su elevada aprobación popular, tres meses después de acceder al cargo y de ser nombrada líder del gubernamental Partido Liberal Democrático (PLD).

La campaña electoral ha estado marcada por ser la más breve desde la Segunda Guerra Mundial, con a penas doce días de duración, y las elecciones tienen lugar por primera vez desde 1990 en febrero y entre fuertes nevadas. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió un aviso por fuertes nevadas significativas para la prefectura de Tottori (centro).

El temporal de nieve llevó este domingo a las autoridades a cerrar de forma anticipada varios colegios electorales. En el pueblo de Daisen, en la prefectura central de Tottori, las copiosas nevadas impidieron que los responsables electorales llegaran a tiempo al centro del sexto distrito electoral y la apertura de las urnas se retrasó dos horas, según la cadena pública NHK. EFE

