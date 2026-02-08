Al menos cuatro muertos en ataques israelíes en Gaza a pesar del alto el fuego

Al menos cuatro palestinos han muerto este domingo en la Franja de Gaza como consecuencia de acciones militares israelíes a pesar del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025.

Un adolescente de 16 años ha muerto tiroteado por militares israelíes cerca de la Mezquita de Salhudín en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza. La víctima ha sido identificada como Muhammad al Sarhi, según fuentes del Hospital Baptista de Gaza citadas por el diario palestino 'Filastín'.

Otras dos personas han muerto por disparos israelíes dentro de la zona de retirada de las fuerzas israelíes en Beit Lahiya y en Deir al Balá, en el norte y el centro del enclave palestino. En Deir al Balá ha muerto un hombre de 20 años identificado como Nasim Abú al Ayín que fue abatido por disparos efectuados desde un vehículo militar al este de la ciudad.

Y en Beit Lahiya, en el norte de la Franja, ha muerto un palestino y otro ha resultado herido de gravedad por el impacto de obuses de la artillería israelí.

Por último, una mujer, Dalia Jaled Asfur, ha muerto esta mañana debido a las heridas que sufrió durante un bombardeo israelí sobre la casa de su familia, en el centro de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza. Sus cuatro hijos murieron en ese ataque.

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que "varios terroristas" cruzaron la Línea Amarilla, la línea de repliegue de los militares israelíes, en el norte de la Franja de Gaza. "La Fuerza Aérea atacó a los terroristas y eliminó a uno de ellos para eliminar la amenaza", ha explicado en un comunicado.

Con estas cuatro muertes serían ya 579 las personas muertas y 1.544 las heridas en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre, según los datos publicados previamente por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Además, han sido recuperados 717 cuerpos víctimas de incidentes anteriores.

En total, desde el 7 de octubre de 2023 que comenzó la última escalada de violencia han muerto 72.027 personas y 171.651 han resultado heridas.

COLAPSO INMINENTE DEL SISTEMA SANITARIO

Además, denuncian las autoridades, continúan las demoliciones de edificios por parte de las Fuerzas Armadas israelíes a pesar del inicio formal de la segunda fase del plan de paz para Gaza auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la reapertura parcial del paso de Rafá.

Este mismo domingo, el Miniterio de Sanidad gazatí ha advertido de un "colapso inminente del sistema de salud" debido a la falta de medicamentos y suministros médicos y a la incapacidad de los hospitales restantes para satisfacer las crecientes necesidades de pacientes y heridos.

"El 66% de los consumibles médicos y el 84% de los suministros de laboratorio y bancos de sangre están completamente agotados en los hospitales del sector", ha destacado. Así, los hospitales de la Franja de Gaza que aún funcionan "tienen dificultades para mantener los servicios y se han convertido en lugares de espera forzada para miles de pacientes y heridos que enfrentan un destino incierto".