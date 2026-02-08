Agencias

Activado el aviso rojo por posible desbordamiento en puntos del Jarama, Alberche y Henares por el paso de 'Marta'

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activo este domingo los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en varios puntos de los ríos Jarama, Alberche y Henares por el paso de la borrasca 'Marta'.

En concreto, en el caso del Jarama se trata de las estaciones de medición de Puente Titulcia (Ciempozuelos), Mejorada-San Fernando de Henares, Algete (San Sebastián de los Reyes), San Fernando (Madrid) y Valdepeñas (Patones).

Por su parte, el río Alberche mantiene este aviso a su paso por Aldea del Fresno, mientras que el río Henares lo tiene en su estación de Espinillo, en la localidad de Alcalá de Henares.

La Delegación del Gobierno de Madrid ha pedido "precaución máxima" a los vecinos de estas localidades y ha solicitado que eviten acercarse a los cauces y respeten las indicaciones de los servicios de emergencia.

