Un senador boliviano convierte la subasta de su toro en bandera de austeridad política

Gabriel Romano Burgoa

La Paz, 7 feb (EFE).- La subasta de un toro para financiar una campaña por un referéndum que reduzca los salarios parlamentarios en Bolivia es, según el senador Nilton Condori, un primer paso para acabar con privilegios en el Legislativo, en medio de crisis económica, y “extirpar” a quienes llegan a la política para “amasar fortunas”.

El legislador, de 37 años y militante del partido Unidad, cercano al oficialismo, afirmó en una entrevista con EFE que su iniciativa apunta a poner fin a los privilegios en el Legislativo en un contexto de dificultades económicas.

“Mi objetivo principal es extirpar y aplacar a esa élite ociosa que vive de la política. Ellos piensan que la Asamblea Legislativa es su finca o su propiedad privada”, señaló Condori, oriundo de una población del altiplano boliviano cercana al lago Titicaca.

Hace una semana, el senador subastó a Bernabé, un toro de su familia, por 10.500 bolivianos (1.521 dólares). Ese monto, junto con otras aportaciones y con su salario como parlamentario, será destinado a financiar una “gira” nacional con la que pretende promover un referéndum sobre la reducción de los ingresos de los legisladores.

Condori rebautizó al animal como el “toro de la democracia”, al que describió como un “símbolo de la austeridad” y de la “equidad”, tras la subasta, el toro continuará siendo utilizado para el arado, aunque con otro propietario.

El parlamentario afirmó que Bolivia atraviesa un “momento crítico” en su economía y que está dispuesto a “compartir” con la población los efectos de la crisis, en referencia al impacto de la inflación, la falta de combustibles registrada en 2025 y el reciente fin de la subvención a los carburantes.

“No me gusta que un puñado de personas tenga privilegios mientras el pueblo está sufriendo”, enfatizó.

Condori, maestro de biología y geografía y estudioso autodidacta de la sociología, propuso que los legisladores titulares reduzcan su salario mensual de 23.000 bolivianos (3.300 dólares o siete salarios mínimos) a 10.000 bolivianos (1.448 dólares o tres salarios mínimos).

En el caso de los suplentes, planteó que el ingreso baje de 7.000 bolivianos (1.000 dólares o dos salarios mínimos) a 3.500 bolivianos (500 dólares o un salario mínimo).

A su juicio, muchos legisladores, una vez electos, “se desconectan” de la población, se sienten poderosos y comienzan a aprobar leyes “en contra del pueblo”. “Vienen a amasar fortunas. Llegan a La Paz el lunes, generalmente asisten a una sesión y el viernes se van. La sesión dura cuatro horas y, en casos de emergencia, entre siete y 24”, relató.

El senador explicó que su gira concluirá con una asamblea nacional en La Paz, en la que se evaluará si el referéndum resulta viable.

La iniciativa fue rechazada por varios colegas, que lo calificaron de demagogo y advirtieron que una reducción salarial podría provocar una “fuga de talentos” del Legislativo o afectar la calidad del trabajo parlamentario.

Pese a las críticas, Condori aseguró que su imagen se ha fortalecido y que a diario decenas de personas acuden a su oficina para reunirse con él. El legislador dijo mantenerse fiel a sus principios de bases indianistas, inspirados en los textos de Fausto Reinaga y Felipe Quispe, que defendieron la autodeterminación indígena.

Condori indicó que comenzó a leer esas ideas a los 14 años y que desde los 20 asumió responsabilidades como dirigente campesino. Integró el grupo Comuna, donde conoció al exvicepresidente Álvaro García Linera (2006-2019) y a Félix Patzi, con quien trabajó para fundar el Movimiento Tercer Sistema (MTS), un bloque del Movimiento al Socialismo del expresidente Evo Morales (2006-2019), del que luego se apartó.

Finalmente, Condori sostuvo que en Bolivia “la corrupción se ha institucionalizado”.EFE

