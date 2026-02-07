Terelu Campos, resignada ante sus frentes abiertos: "El pan nuestro de cada día"

La salida de Carmen Borrego de la casa de 'Gran Hermano Dúo' no ha hecho más que dar el pistoletazo de salida a todo un revuelo de frentes abiertos para el clan Campos y muy especialmente para el 'ala Terelu'. No porque ella sea la protagonista de la noticia, sino porque es a ella a quien se recurre como cabeza de familia. Alguna ventaja tiene que tener ser la hija mayor de María Teresa Campos.

Pero lo de responder a los compañeros por la vía pública no es una de ellas, al menos no en estos últimos días cuando se ha hecho referencia a la posibilidad de ampliar la familia y a un cambio laboral de su yerno. Con la sombra de un segundo embarazo de Alejandra Rubio sobrevolando, la pregunta ha sido constante y la respuesta de las Campos ha sido la misma: silencio sepulcral.

Ni qué decir tiene lo referente a la actividad laboral de Carlo Costanzia, en concreto en lo que tiene que ver con su negocio. El hijo de Mar Flores ha decidido traspasar su barbería por 30.000 euros, sin haber cumplido un año desde que la puso en marcha. ¿Los motivos? Hasta el momento nadie los ha dado, empezando por el propio Carlo que tan sólo ha negado que el trabajo fuese mal. Si no habla él, no lo va a hacer su suegra.

Ahora vuelve a su vida Meli Camacho, amiga de María Teresa Campos, que amenaza de nuevo con escribir un libro contar sus vivencias con la mítica presentadora, quejándose de la falta de cariño que a su parecer nota en Terelu y en Carmen Borrego. Y si fuera poco, avisa que Gustavo Guillermo, el exchófer de María Teresa, podría colaborar con ella. Ante las preguntas, Terelu Campos ya está resignada, y haciendo gala de esa gracia malagueña que le caracteriza, ha desechado su frase a modo de queja, '¡todos los viernes!', y la ha renovado por una muy sacra que no puede describir mejor su rutina.