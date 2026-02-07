La inesperada reacción de Andrés Burguera a la muerte de Fernando Esteso

La referencia de Andrés Burguera al artículo 13 de la Constitución Española durante un encuentro inesperado en la vía pública acaparó la atención tras la muerte de Fernando Esteso. Según publicó el medio que dio a conocer la noticia, el primogénito de Andrés Pajares evitó emitir declaraciones directas sobre el fallecimiento del actor, optando por citar el mencionado artículo, lo que añadió un matiz singular a la respuesta ante la prensa. La noticia principal gira en torno a esta reacción poco habitual y la actitud que ha mostrado Burguera frente al suceso.

Tal como detalló la fuente informativa, la relación personal entre Andrés Burguera y su padre, Andrés Pajares, no pasa por un momento favorable. El contexto familiar refleja distancias no resueltas, factor que asoma tras la respuesta evasiva del hijo mayor al ser consultado sobre Esteso, compañero profesional y considerado por Pajares como “el hermano que nunca tuvo”.

El medio recogió que, a diferencia de su hermana Mari Cielo Burguera —quien empleó sus redes sociales para despedirse de Fernando Esteso con palabras afectuosas y visiblemente emocionada—, Andrés Burguera asumió una posición reservada y distante. Durante el encuentro con los reporteros, Burguera vestía prendas de inspiración militar y optó por sacar fotografías a quienes se encontraban cubriendo el suceso, sin detenerse a responder de manera directa. Ante la insistencia sobre su reacción ante el fallecimiento de Esteso, su intervención se limitó a citar el artículo 13 de la Constitución Española, que regula las condiciones para la entrada y salida de ciudadanos extranjeros en España y diversos aspectos relativos a sus derechos. Su decisión de no compartir públicamente sus sentimientos sobre el actor se sumó a su ya conocida preferencia por mantenerse alejado del foco mediático.

La fuente también recordó que, en septiembre anterior, Andrés Burguera se presentó en el programa televisivo ‘Y ahora Sonsoles’, ocasión en la que abordó la situación familiar de los Pajares. En esa aparición, señaló que la relación no era la ideal y que, aunque él se mostraba dispuesto a propiciar un acercamiento, no existió reciprocidad por parte de la familia. Esta disposición no se tradujo en un cambio concreto en la dinámica familiar.

La experiencia compartida por la hermana, Mari Cielo Burguera, reveló una perspectiva opuesta. Publicó mensajes en los que describió a Esteso como “uno más de la familia”, despidiéndose de él con muestras de afecto y emoción. La reacción privada y pública de los hermanos Burguera contrasta notablemente, según describió el medio original. Mientras la hija del actor manifestó su dolor de manera abierta, el hijo mayor decidió resguardar sus sentimientos y no romper el silencio sobre la pérdida de quien había sido figura cercana en el entorno familiar, al menos desde la percepción pública.

El medio consignó que la conducta reservada de Andrés Burguera se suma a una serie de episodios que reflejan la compleja dinámica de la familia de Andrés Pajares. La respuesta de Burguera ante la muerte de Esteso, un personaje esencial en la vida y carrera de su padre, añade una nueva arista a la historia personal y familiar, marcada por distancias y gestos que se expresan tanto en el ámbito íntimo como ante el escrutinio mediático.