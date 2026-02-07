Galicia registra rachas de viento de 146 km/h y acumulaciones de más de 53 litros por metro cuadrado

La acumulación de lluvias alcanzó cifras notables en distintos puntos de la provincia de Pontevedra, donde el municipio de Ribadumia registró el volumen más alto con 53,6 litros por metro cuadrado. Según detalló MeteoGalicia, estos datos se enmarcan en el intenso temporal que atraviesa Galicia, con ráfagas de viento que llegaron a 146 kilómetros por hora y persistentes precipitaciones en numerosas localidades. El fenómeno climático ha generado alteraciones significativas en el entorno y diversas advertencias por parte de los organismos locales.

De acuerdo con la información publicada por MeteoGalicia, la racha máxima de viento durante el episodio se detectó en Manzaneda, en Ourense, donde se midieron 146 kilómetros por hora. En A Coruña, el municipio de Malpica de Bergantiños registró un pico de 100,5 kilómetros por hora; mientras que en Oia, en la provincia de Pontevedra, las ráfagas alcanzaron los 94,2 kilómetros por hora. Todos estos registros evidencian la magnitud del temporal que ha afectado a buena parte del territorio gallego.

En lo referente a las precipitaciones, además de Ribadumia, otras localidades como Poio y Meis, también en la provincia de Pontevedra, reportaron elevados valores de acumulación. Según MeteoGalicia, Poio sumó 44,3 litros por metro cuadrado y Meis 42,6 litros por metro cuadrado durante la jornada. Estas cifras confirman la extensión y la intensidad de las lluvias asociadas al frente que se desplaza por la región.

La previsión para el resto del domingo, amplió MeteoGalicia, apuntaba a una jornada de transición meteorológica. Durante la mañana se mantuvieron los cielos cubiertos y se reportaron lluvias aisladas y ocasionales, especialmente en la mitad occidental de Galicia. Sin embargo, el pronóstico adelantado por el organismo prevé que con el paso de las horas las precipitaciones aumentarán en la franja atlántica, extendiéndose de forma generalizada a otras zonas, principalmente hacia la noche.

Las condiciones meteorológicas adversas han dado lugar a alteraciones notables en la vida cotidiana y la actividad de las localidades afectadas. El avance del frente y la persistencia de las lluvias generan preocupación sobre el desarrollo de posibles incidencias durante las próximas horas, de acuerdo a los reportes de MeteoGalicia.

El comportamiento del viento y la lluvia, según consignó MeteoGalicia, ha situado a varias comarcas de Galicia bajo especial seguimiento meteorológico. Las autoridades solicitan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones y recomendaciones emitidas por los canales oficiales ante la posibilidad de que el temporal continúe causando complicaciones en desplazamientos y actividades al aire libre.

Finalmente, MeteoGalicia advirtió sobre la probabilidad de que la intensidad de las precipitaciones y las ráfagas de viento se incremente durante la noche, lo cual podría afectar a sectores aún no impactados durante las primeras horas del día. El monitoreo se mantiene activo en toda la comunidad autónoma, incluyendo las provincias de Ourense, A Coruña y Pontevedra, donde se han presentado los valores más altos en esta jornada.