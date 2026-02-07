China anula pena de muerte contra canadiense tras visita de Carney, según New York Times

Pekín, 7 feb (EFE).- El Tribunal Supremo Popular de China anuló este viernes la sentencia de muerte impuesta en 2019 contra el ciudadano canadiense Robert Lloyd Schellenberg, condenado por tráfico de drogas, semanas después de la visita al país asiático del primer ministro de Canadá, Mark Carney, informó el New York Times.

El máximo tribunal anuló la sentencia del tribunal inferior y el caso será juzgado nuevamente, señaló Zhang Dongshuo, uno de los abogados de Schellenberg, en declaraciones recogidas por este periódico.

Un funcionario canadiense familiarizado con el asunto confirmó al Times la revocación de la pena capital, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, conocido como 'Asuntos Globales Canadá', señaló que estaba al tanto de una "decisión" del Tribunal Supremo Popular, sin ofrecer más detalles al respecto.

Este movimiento se produce semanas después de la visita de Carney a China, la primera de un mandatario del país norteamericano en casi una década, marcada por el intento de reconducir unos lazos deteriorados en los últimos años por fricciones comerciales y políticas.

Los vínculos entre China y Canadá comenzaron a tensarse a partir de 2018, cuando Ottawa arrestó a Meng Wanzhou, directiva de Huawei, a petición de Estados Unidos, a lo que Pekín respondió con la detención de los canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor y la aplicación de sanciones comerciales.

La situación mejoró parcialmente en 2021 con la liberación de Meng, Kovrig y Spavor, pero en 2023 volvió a empeorar cuando la inteligencia canadiense denunció injerencias de Pekín en sus elecciones generales y expulsó a un diplomático chino.

El deshielo final en las relaciones se produjo el pasado 16 de enero, cuando Carney se reunió en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, quien llamó a "impulsar la construcción de un nuevo tipo de asociación estratégica" entre ambos países. EFE