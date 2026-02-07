96-88. Gonzalo Corbalan y Leo Meindl dan al San Pablo Burgos su cuarta victoria

Burgos, 7 feb (EFE).- San Pablo Burgos volvió a saborear este sábado la victoria y lo hizo además para sumar su cuarto triunfo de la temporada, reafirmando su buen momento competitivo con un sólido 96-88 ante un La Laguna Tenerife que acusó en exceso la baja por lesión del veterano base brasileño Marcelinho Huertas.

El equipo de Porfi Fisac impuso su ritmo desde el primer tiempo y supo gestionar las ventajas a lo largo de los cuarenta minutos, con un Gonzalo Corbalán que llevó la voz cantante para volver a la senda del triunfo tras varias jornadas quedándose muy cerca.

El arranque fue igualado, con intercambio de canastas y protagonismo interior de Shermadini y Happ, pero a partir del ecuador del primer cuarto los de Porfi Fisac comenzaron a marcar territorio con un parcial sostenido basado en intensidad defensiva y transiciones rápidas.

El primer estirón llegó con los puntos de Meindl, Samuels y un Fischer muy activo, que obligaron a Txus Vidorreta a parar el partido (16-11).

San Pablo siguió marcando el ritmo y eso le benefició hasta el 23-14 con el que se cerró el cuarto inicial.

La tendencia se consolidó en el segundo pues el equipo burgalés subió una marcha atrás y adelante, castigando cada pérdida tinerfeña y dominando el rebote.

Jhivvan Jackson y Happ ampliaron la ventaja con continuidad ofensiva, mientras La Laguna Tenerife encontraba oxígeno de forma intermitente con Bruno Fitipaldo y algún chispazo exterior de Abromaitis.

El equipo canario logró frenar momentáneamente la sangría con un pequeño ajuste defensivo y el peso de Gio Shermadini en la pintura, encadenando un parcial de respuesta para bajar de los diez puntos y situarse a tan solo cuatro de su rival (36-32).

Sin embargo, cada intento de reacción fue sofocado por la claridad de ideas de Burgos, especialmente con Corbalán al mando: el base argentino firmó un tramo final del segundo cuarto sobresaliente, anotando y generando ventajas para devolver la diferencia a terreno cómodo antes del descanso, al que se llegó con 46-36 a favor de los locales.

El tercer cuarto mantuvo la tendencia favorable a San Pablo Burgos, que volvió del vestuario decidido a romper el partido.

Un parcial de salida contundente, liderado por Neto y Jhivvan Jackson, disparó la ventaja hasta el 52-36, obligando de nuevo a Tenerife a remar a contracorriente.

San Pablo Burgos encontró puntos con fluidez desde varias posiciones -Samuels y Meindl castigando cerca del aro, Neto castigando en transición- mientras La Laguna Tenerife solo logró sostenerse a través de Fitipaldo y acciones aisladas de Shermadini.

Los tinerfeños reaccionaron desde el perímetro con Van Beck y Abromaitis enlazando su mejor momento del partido y reduciendo la diferencia hasta el 62-51, lo que llevó a Porfi Fisac a pedir tiempo muerto para cortar esa dinámica.

El ajuste surtió efecto: San Pablo Burgos recuperó control y volvió a estirar la renta con un Meindl dominante y la dirección de Corbalán, cerrando el cuarto con un 73-64.

El último cuarto confirmó la solidez de San Pablo Burgos, que supo gestionar la ventaja pese a los continuos intentos de remontada de La Laguna Tenerife.

Cada vez que los de Txus Vidorreta amagaron con acercarse, con un Van Beck desatado y el empuje de Jaime Fernández, apareció una respuesta inmediata local.

Jhivvan Jackson y Fischer sostuvieron el pulso anotador en los primeros minutos, mientras Corbalán volvió a asumir galones para mantener el partido bajo control y evitar que la diferencia bajara a una posesión.

El equipo canario no se rindió y encontró en Van Beck a su gran referente: el exterior firmó un partido extraordinario, alcanzando los 29 puntos y batiendo su récord anotador, manteniendo a los suyos con vida hasta el tramo final.

Sin embargo, San Pablo Burgos mostró mayor templanza en los momentos decisivos y tras el tiempo muerto de Porfi Fisac, Meindl, Neto y el propio Corbalán cerraron el encuentro desde la línea y en transición, sellando una victoria trabajada y merecida (96-88).

--Ficha técnica:

96- Recoletas Salud San Pablo Burgos (23+23+27+23): Samuels (4), Gudmundsson (2), Corbalán (24), Meindl (16), Happ (14) -cinco inicial- Nzosa (-), Rubio (3), Almazán (3), Neto (9), Lima (-), Fischer (7), Jackson (14).

88- La Laguna Tenerife (14+22+28+24): Van Beck (29), Fitipaldo (8), Scrubb (9), Guerra (2) y Doornekamp (3) -cinco inicial- Fernández (14), Sastre (0), Bordón (0), Shermadini (12), Abromaitis (7), Giedraitis (4), Alderete (-).

Árbitros: Carlos Cortés, Juan de Dios Oyón, Cristóbal Sánchez. Eliminado Ethan Happ por el San Pablo Burgos y Aaron Doonerkamp por el La Laguna Tenerife.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 20 de la Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos ante 8.943 espectadores. EFE

