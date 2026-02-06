Silvia Bronchalo: "Mis ingresos han bajado y quiero cambiar la línea de defensa de mi hijo"

El testimonio de Silvia Bronchalo era el más esperado desde que saltó la noticia del caso de Daniel Sancho a los medios. Han transcurrido más de dos años desde que el hijo que tuvo con el actor Rodolfo Sancho asesinó y descuartizó en Tailandia al cirujano colombiano Edwin Arrieta, y todo saltó por lo aires para ella, que hasta ese momento era "una persona normal, que llevaba una vida tranquila". Hasta el momento se ha escuchado al propio Rodolfo Sancho hablar a través de un documental en una plataforma, a los abogados de ambas partes, y a la hermana de la víctima, pero era Bronchalo a la que aún no.

Hasta que ha decidido sentarse en 'De viernes'. ¿Los motivos? Ella misma los ha contado con cierto reparo porque "va en contra de mis principios y mis valores". Estos no son otros que económicos porque su nivel de ingresos ha bajado, el nivel de trabajo no ha podido mantenerlo y viajar a Tailandia tiene un coste elevado. Pero lo más importante es que Silvia no está de acuerdo con la defensa que ha tenido su hijo y es tajante: "Tengo que priorizar la vida de mi hijo".

La madre de Daniel Sancho ha manifestado que se ha sentido como un cero a la izquierda, "como que a nadie le importaba mi esfuerzo ni lo que hacía", ha sentido que no se le ha tenido en cuenta a la hora de tomar una decisión o de elegir un equipo jurídico. Silvia admite que no tienen ningún contacto con el equipo jurídico que defiende a su hijo, de hecho ha desvelado que ha tenido conocimiento del recurso que se presentó hace un año "porque me lo entregó Daniel y traducido". Tal es su grado de resignación admite que no pierde la esperanza "porque es lo único que hay aunque no haya sido partícipe ni haya acompañado esa defensa". Como madre, a Silvia le gustaría que Daniel cumpliera condena en España, no sabe si tiene alguna posibilidad de que eso pueda darse y no entra a valorar la sentencia, sólo se atreve a asegurar que es dura, "pero es más doloroso perder a un hijo".