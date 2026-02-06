Rusia declara extremista libro de Jodorkovski sobre una revolución como motor de cambios

Moscú, 6 feb (EFE).-Un tribunal ruso declaró este viernes como material extremista el libro del antiguo oligarca y opositor exiliado Mijaíl Jodorkovski, titulado ‘¿Cómo matar al dragón? Un manual para revolucionarios novatos”, informaron medios locales.

El libro, publicado a finales de 2022, es un manifiesto político para la transformación de Rusia tras un cambio de poder.

En la introducción, el autor escribe que considera su misión convencer a los que comparten sus ideales de que los cambios en Rusia son posibles, pero solo después de que el país se convierta en una república parlamentaria con un "desarrollado autogobierno local".

A finales del año pasado, las autoridades rusas incluyeron al propio Jodorkovski, que forma parte del Comité Antibélico de Rusia, en una lista de extremistas y terroristas.

El expropietario de la petrolera Yukos y en su momento el hombre más rico de Rusia pasó 10 años en la cárcel y a su salida se convirtió en uno de los principales opositores al Kremlin en el exilio.

Jodorkovski, de 62 años, reside en el Reino Unido y critica abiertamente la política del presidente ruso, Vladímir Putin.

La semana pasada, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) mantuvo un encuentro durante su sesión de invierno en Estrasburgo con una "plataforma de diálogo" formada por "fuerzas democráticas rusas" y compuesta por una quincena de personalidades exiliadas, incluido Jodorkovski.

Además de Jodorkovski forman parte de esa plataforma el opositor Vladímir Kara-Murzá, liberado en 2024 en el marco del mayor canje de prisioneros entre Rusia y Occidente, el exajedrecista y también disidente Gari Kaspárov, el veterano opositor Oleg Orlov o Nadia Tolokónnikova, miembro del colectivo feminista Pussy Riot.