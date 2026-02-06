Agencias

Ronald Hicks toma posesión como arzobispo de Nueva York apelando a la dignidad humana

Ruth E. Hernández Beltrán

Nueva York, 6 feb (EFE).- El prelado Ronald Hicks, de 58 años, asumió este viernes como nuevo arzobispo de Nueva York en un acto celebrado en la catedral de San Patricio de Manhattan, en inglés y español, en el que apeló a que la Iglesia "defienda la dignidad humana en todas las formas posibles".

"La Iglesia existe para proclamar a Jesucristo a todos, de manera pública y creíble, sin miedo, en toda cultura y circunstancia. Una Iglesia que defiende la dignidad humana en todas las formas posibles, una Iglesia que sigue el ejemplo de Jesús, que se inclina más allá de su propia comunidad y presenta al samaritano como ejemplo de bondad. Este es el tipo de Iglesia en la que creo", dijo tras tomar posesión y celebrar su primera misa como arzobispo.

Hicks se convirtió en el undécimo arzobispo de la ciudad tras recibir, durante una tradicional y estricta ceremonia, el báculo de manos de su predecesor, Timothy Dolan, que ocupaba el cargo desde el 2019 y al que renunció al cumplir los 75 años, como está establecido por la Iglesia.

Tras confundirse en un abrazo, Hicks se dirigió a la cátedra, la silla o trono desde el cual preside, representando su ministerio de enseñanza, autoridad y gobierno sobre la arquidiócesis, con más de 2,5 millones de feligreses.

Poco antes, y siguiendo la antigua ceremonia, Hicks tocó desde afuera la puerta central de la catedral con un pequeño martillo dorado y se persignó, y al aparecer su figura en los monitores del circuito cerrado de la iglesia, se escuchó un fuerte aplauso.

Al abrirse la puerta y volverse a escuchar otro sonado aplauso, fue recibido por Dolan, -a quien hoy cantaron feliz cumpleaños- acompañado por al menos un centenar de obispos y cardenales y por el nuncio apostólico Christophe Pierre, y después comenzaron una procesión hasta el altar.

Hicks, que nació en Chicago, fue designado arzobispo el 8 de diciembre por el papa León XIV, proclama que fue leída por el nuncio al inicio de la ceremonia, donde el español estuvo muy presente en la liturgia y canciones, tras lo cual mostró el documento al clero, bajó las escaleras del altar y caminó por el pasillo central de la iglesia para mostrarla también con orgullo a sus invitados.

El nuevo arzobispo estuvo cinco años en El Salvador (2005-2010) al frente de la organización Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) para niños huérfanos y abandonados, así como dirigiendo y supervisando programas en nueve países, lo que ha tenido gran influencia en su visión pastoral y por lo que asegura, tiene a la comunidad latina en su corazón.

Como parte de la ceremonia, Samuel Jiménez, a quien Hicks considera como familia y que viajó desde Centroamérica, leyó la primera lectura, en español.

"Señor, toma mi vida antes de que la espera desgaste años de mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Tú, llévame a servir. Esas son las letras de la canción 'Alma misionera', una de mis favoritas en la Iglesia católica, porque todos estamos llamados a ser discípulos misioneros", afirmó además en español el arzobispo durante su mensaje ante más de 2.000 personas que abarrotaron la catedral.

"Mi corazón está lleno de gratitud y quiero comenzar precisamente por la gratitud. Ante todo, doy gracias a Dios, creador de la vida y dador de la vida, espíritu de unidad", continuó el arzobispo, que sonreía con frecuencia y denotaba humildad.

Al acto de hoy asistieron líderes políticos, religiosos, de los negocios, las artes, la educación, de la jerarquía católica y el clero, así como familiares del religioso, y se realizó bajo fuerte vigilancia de la policía.

Hicks, que luce en su escudo episcopal un homenaje al arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero (1917-1980), pidió "continuar hasta la muerte con la fe que profesamos".

Volviendo a citar la música, Hicks, que dijo que casi siempre tiene "una canción sonando" en su cabeza, mencionó en su discurso uno de los temas en español más icónicos sobre Nuevas York, un éxito de El Gran Combo de Puerto Rico, 'Un verano en Nueva York' y que dijo resume su impresión de vivir y trabajar ahora en esta ciudad.

"Si te quieres divertir con encanto y con primor, sólo tienes que vivir un verano en Nueva York", citó nuevamente en español no sin antes aclarar que "Chicago siempre será mi ciudad favorita". EFE

