(Previa) La Real Sociedad quiere confirmarse como alternativa a Europa ante el Elche

La Real Sociedad ha experimentado una transformación significativa bajo la dirección de Pellegrino Matarazzo, quien asumió el banquillo con la misión de alejar al equipo de los puestos de descenso y, al mismo tiempo, impulsar su candidatura para pelear por plazas europeas. La escuadra guipuzcoana acumula seis partidos invicta en LaLiga EA Sports, sumando 12 puntos en ese lapso, lo que le ha permitido situarse en el octavo lugar, a seis unidades del sexto puesto. Según informó el medio Europa Press, este sábado el conjunto donostiarra buscará prolongar su buen momento frente al Elche en Anoeta a las 21:00 horas, en la jornada 23 de la competición, con el objetivo de acercarse aún más a los puestos europeos y afianzar su nueva dinámica positiva.

Tal como detalló Europa Press, el rival de la Real Sociedad llega a San Sebastián en una situación opuesta. El Elche está inmerso en una racha de cinco partidos sin conocer la victoria, tras registrar tres derrotas y dos empates, lo que acerca cada vez más al equipo ilicitano a los puestos de descenso. Los franjiverdes se encuentran actualmente entre los peores equipos como visitantes en la actual temporada, habiendo logrado solamente cuatro puntos fuera de casa de un total de treinta posibles.

Para revertir la tendencia negativa, el Elche realizó incorporaciones durante el mercado de invierno. De acuerdo con Europa Press, el equipo cuenta ahora con los regresos de Tete Morente y Gonzalo Villar, además de sumar a Luca Cepeda, quien ya debutó frente al FC Barcelona. La presencia de André Silva, exjugador de la Real Sociedad, destaca entre las opciones ofensivas, ya que después de dejar atrás una lesión podría formar parte del once inicial y tratar de aprovechar la denominada 'Ley del ex' en un momento crítico de la temporada.

La Real Sociedad afronta el encuentro con algunas ausencias importantes. Entre los jugadores bajas se encuentra Brais Méndez por sanción, así como los lesionados Take Kubo, Ander Barrenetxea y Arsen Zakharyan. Sin embargo, el plantel mantiene disponible a Mikel Oyarzabal, uno de sus principales referentes ofensivos, quien ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos y ya anotó frente al Elche en la primera vuelta del campeonato. Matarazzo podría introducir cambios en la alineación inicial pensando en el importante compromiso de semifinales de la Copa del Rey Mapfre ante el Athletic Club en San Mamés.

El historial reciente acompaña a la Real Sociedad en este enfrentamiento, según publicó Europa Press. Desde que ambos equipos se encuentran en Primera División, la entidad donostiarra ha vencido al Elche en los cinco partidos disputados y el club ilicitano no ha conseguido anotar frente a los guipuzcoanos en esas oportunidades.

En tanto, la jornada 23 de LaLiga EA Sports también estará marcada por otros duelos con implicaciones directas en la lucha por la permanencia. Según detalló Europa Press, el estadio municipal de Vallecas será escenario del choque entre Rayo Vallecano y Real Oviedo a las 14:00 horas. Ambos cuadros ocupan posiciones de descenso, lo que confiere una importancia crucial a la obtención de los tres puntos: para el Rayo, la victoria significaría salir de los tres últimos puestos, mientras que el Oviedo podría abandonar la última posición y situarse a cuatro puntos de la salvación.

El Rayo viene de atravesar una mala racha, con tres derrotas consecutivas y la eliminación en la Copa del Rey a manos del Alavés. De los 22 puntos que posee en la tabla, 12 los ha sumado como local. El equipo dirigido por Iñigo Pérez no ha perdido en su estadio contra Oviedo desde 2001, acumulando tres triunfos y dos empates en ese periodo. En este encuentro, el técnico no podrá contar con Pep Chavarría ni Pathé Ciss, ambos expulsados en la reciente derrota frente al Real Madrid, según consignó Europa Press. Por su parte, el regreso de Unai López tras lesión representa una noticia positiva para el club vallecano.

En el lado del Real Oviedo, la victoria frente al Girona la jornada previa —la primera desde septiembre— ha reforzado la moral de la plantilla. Obtener otro triunfo significaría conseguir ventaja en el enfrentamiento directo ('golaveraje'). Guillermo Almada, entrenador ovetense, tampoco dispondrá de Ovie Ejaria y Rahim Alhassane por lesión; sin embargo, podrá volver a contar con Eric Bailly en la defensa.

Por otra parte, el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán recibirá a las 18:30 un enfrentamiento directo entre Sevilla FC y Girona FC. Ambos equipos se sitúan a menos de un partido del descenso y están separados por un solo punto en la clasificación. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, tanto Sevilla como Girona vienen de perder en la jornada anterior, ante Mallorca y Oviedo respectivamente. El Girona cuenta con tres victorias consecutivas en sus más recientes visitas al estadio sevillano, según expuso Europa Press.

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, buscará devolver la confianza a un equipo que fue superado defensivamente por el Mallorca en su último compromiso. El ambiente en el estadio y el apoyo de la afición se consideran factores a favor para el conjunto andaluz, especialmente después de la remontada lograda ante el Athletic Club en la penúltima fecha. El Girona, por su parte, tratará de recobrar el nivel mostrado a principios de 2026, cuando sumó 10 puntos de 12 posibles, pese a las ausencias de Álex Moreno y Marc-André Ter Stegen.

La jornada sabatina se completa con el duelo entre FC Barcelona y Mallorca, programado para las 16:15 horas y dirigido por Quintero González, del Colegio Andaluz. Según el calendario proporcionado por Europa Press, todos estos partidos componen una fecha crucial tanto en la lucha por la permanencia como en la aspiración por acceder a los puestos europeos.