Presidente georgiano se reúne con Vance y Rubio en Milán para normalizar relaciones

Tiflis, 6 feb (EFE).- El presidente georgiano, Mijaíl Kavelashvili se reunió hoy en Milán con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, para tratar de normalizar las relaciones entre ambos países.

"Mijaíl Kavelashvili y la ministra de Exteriores de Georgia, Maka Bochorishvili, durante una reunión con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, hicieron especial hincapié en los valores compartidos", se lee en un comunicado de la Presidencia georgiana.

Se trata del primer encuentro entre líderes georgianos y altos funcionarios estadounidenses desde la entrada a la presidencia de Donald Trump.

Las partes se reunieron en Milán en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde Georgia está representada con seis atletas.

El gobierno georgiano propone a la Casa Blanca restablecer relaciones, congeladas en 2024 por la anterior administración estadounidense, que acusó a Tiflis de "retroceder en la democracia" debido a la adopción de la Ley de Agentes Extranjeros, muy similar a la que existe en Rusia y persigue a la oposición política.

En paralelo, el viceministro de Exteriores de Georgia, Lasha Darsalia, se encuentra en Estados Unidos, donde tiene previstas varias reuniones en el Departamento de Estado.

"Estamos esperando pacientemente; hemos declarado públicamente que estamos listos para renovar nuestra asociación estratégica con Estados Unidos con un borrón y cuenta nueva, además de una hoja de ruta concreta", declaró el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze a principios de semana.

Durante el transcurso de 2025, Georgia ha tratado numerosas veces de llamar la atención de los Estados Unidos, que se ha acercado diplomáticamente a otras naciones del Cáucaso, como Armenia y Azerbaiyán, pero ha ignorado a Georgia.

Washington firmó una Carta de Asociación Estratégica con Tiflis en 2009.EFE