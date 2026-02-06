Agencias

PP de Madrid estudia acciones legales contra edil de Móstoles por actuar "de mala fe" y "prefabricar pruebas"

Guardar

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha informado este viernes que estudiará las acciones legales necesarias contra la concejala de Móstoles por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra el partido por una "vendeta personal", al grabar unas conversaciones tras las acusaciones el alcalde, Manuel Bautista, de acoso sexual.

En una rueda de prensa a los medios de comunicación desde la sede del partido, en la calle Génova, ha asegurado que "no existió" acoso a esta concejala sino que se ha intentando "construir un caso" para darle "presunción de veracidad" a unas horas de las elecciones en Aragón.

Así, ha denunciado que la edil ha actuado "de mala fe" llegando a "grabar sin autorización" unas conversaciones en el partido. "No es un caso de acoso sexual y la presidenta no tiene nada que ver", ha aseverado, a la vez que espera que la conversación salga "entera" y "sin cortes ni manipulaciones".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rusia cerrará centros de pasaportes en región separatista georgiana tras polémica

Infobae

Colombiana Fruko y sus Tesos lidera orquestas internacionales en Día Nacional de la Salsa

Infobae

Londres afirma que los ataques rusos a infraestructura energética impiden cubrir "el pico de demanda invernal"

Londres afirma que los ataques

FC Badalona Women-FC Barcelona y Atlético-Costa Adeje Tenerife, en semifinales de la Copa Reina

FC Badalona Women-FC Barcelona y

Ancianos de la Llar Avinguda Argentina y alumnos de la escuela Sant Vicenç de Paül comparten una jornada de convivencia

Ancianos de la Llar Avinguda