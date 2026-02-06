Agencias

Nueva York podría rozar este fin de semana su récord histórico de frío, alerta Mamdani

Nueva York, 6 feb (EFE).- Nueva York podría rozar este fin de semana su récord histórico de frío por un nuevo golpe del frente ártico que lleva azotando la ciudad desde del mes enero, según informó este viernes el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

"Nos dirigimos hacia lo que serán algunos de los días más fríos hasta ahora, con temperaturas reales que caerán en picado hasta los - 10º F (-23,3º C), lo que supondrá condiciones letales", aseguró en una rueda de prensa Mamdani.

De cumplirse el pronóstico, este fin de semana se situaría en tercera posición por detrás del 9 de febrero de 1934, cuando se alcanzaron lo -15º F (-26ºC), que tiene el récord histórico de frío; y del 30 de diciembre de 1917, cuando se alcanzaron los -13º F (-25 ºC), de acuerdo con datos registrados por la estación de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) situada en Central Park.

La ola de frío en la que está sumida la ciudad desde hace varias semanas también se ha quedado cerca de superar la racha récord de días bajo cero.

Hasta este lunes se habían acumulado diez días consecutivos en las que las temperaturas no superaban los cero grados (32ºF), pero esa tarde el termómetro superó ligeramente ese dato.

Pese a que algunas tardes de esta semana se ha llegado a los 34ºF (1,1ºC) se esperan días de temperaturas "demasiado bajas y peligrosas para sobrevivir", dijo Mamdani.

El consistorio de la Gran Manzana mantiene activo el 'Código Azul', alerta por riesgo de congelación, desde que lo activó el pasado 19 de enero por la situación meteorológica.

Desde que llegó la primera ola de frío ártico a finales de enero, 17 personas han fallecido por causas relacionadas con el frío.

Con el fin de que este número no continúe subiendo,ha duplicado el número de alojamientos de acogida. Según explicó Mamdani, ya hay "más de 1.200 plazas".

Entre otros, se han dispuesto plazas de alojamiento en hoteles y se han habilitado algunos centros de calefacción en espacios como colegios públicos.

"Queremos que todos los neoyorquinos que necesiten ayuda para encontrar calor puedan encontrarla", declaró Mamdani. EFE

