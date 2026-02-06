Agencias

México enviará ayuda humanitaria a Cuba en los próximos días

Ciudad de México, 6 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno prevé enviar ayuda humanitaria a Cuba en los próximos días y que mantiene gestiones diplomáticas para retomar los envíos de petróleo sin exponer al país a las sanciones anunciadas por Donald Trump.

“Estamos pensando enviar esta ayuda, si no es el fin de semana, el lunes a más tardar", señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina desde el estado de Michoacán, en el oeste de México.

La ayuda consistirá principalmente en alimentos y bienes de producción solicitados por Cuba, detalló la presidenta mexicana.

La mandataria señaló que la coordinación para el apoyo se ha realizado a través de canales diplomáticos y autoridades mexicanas, con el apoyo de Lázaro Cárdenas Batel, jefe de oficina de la Presidencia y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sheinbaum se refirió a los trabajos diplomáticos para poder enviar petróleo a Cuba y, en ese sentido, reiteró el compromiso de México con la asistencia humanitaria sin que el país se vea afectado por ello.

“Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria”, insistió.

La declaración se produce en un contexto de tensiones comerciales derivadas de advertencias de Estados Unidos sobre posibles medidas contra países que suministren combustible a la isla, lo que ha llevado al Gobierno mexicano a explorar alternativas diplomáticas antes de retomar los envíos energéticos.

Consultada sobre la posibilidad de dialogar directamente con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, la mandataria se mostró abierta y dijo que se hará si es necesario, aunque por ahora los contactos se han hecho a través de la embajada cubana en México.

El eventual envío de ayuda se daría luego de que el martes Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), asegurara que la empresa estatal envió en 2025 petróleo a la isla por 496 millones de dólares y que México mantiene un solo contrato comercial vigente con Cuba.

En días recientes, México reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque indicó que seguirá enviando ayuda humanitaria. EFE

