Matthew Stafford, 'quarterback' de los Rams, elegido 'Jugador Más Valioso' de la temporada en la NFL

El 'quarterback' titular de Los Angeles Rams, Matthew Stafford, fue elegido este jueves por primera vez en su larga carrera como el 'Jugador Más Valioso' ('MVP') de la temporada 2025 de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano.

Stafford , de 37 años, conquistó este galardón por delante del 'quarterback' Drake Maye, de los New England Patriots que jugarán este domingo en San Francisco la Super Bowl ante los Seattle Seahawks, en una reñida votación ya que el ganador recibió 366 puntos y 24 votos de primer lugar y su rival, 361 puntos y 23 votos de primer lugar. Otros dos mariscales de campo, Josh Allen (Buffalo Bills) y Justin Herbert (Los Angeles Chargers) obtuvieron los otros tres votos de primer lugar.

Stafford, número uno del 'draft' de 2009, lideró la liga con 4.707 yardas de pase, 276.9 por partido, y 46 pases de 'touchdowns', con solo ocho intercepciones. Ocupó el segundo lugar en índice de pasador (109.2) y lideró la liga en primeros 'downs' (236) y la ofensiva número uno en anotaciones (30.5 puntos por partido), siendo clave para que los Rams se clasificasen para los 'playoffs' con un balance de 12-5, aunque cayeron en la final de la Conferencia Nacional ante los Seahwaks.

Además, el receptor abierto de los Seattle Seahawks Jaxon Smith-Njigba fue nombrado 'Jugador Ofensivo del Año' por delante de Christian McCaffrey (49ers), Puka Nacua (Rams), Bijan Robinson (Falcons) y Drake Maye. El ala defensiva Myles Garret (Cleveland Browns), que sumó un récord de 'sacks' con 23, fue elegido 'Mejor Jugador Defensivo' y Mike Vrabel, de los Patriots, como 'Mejor Entrenador'.