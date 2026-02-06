Agencias

Más del 50 % de los turistas que visitaron Rusia en 2025 son de China

Guardar

Moscú, 6 feb (EFE).- Más del 50 % de los extranjeros que viajaron a Rusia con fines turísticos en 2025 son de China, informaron este viernes las autoridades locales.

Según el Servicio Federal de Fronteras de Rusia, a los chinos, que realizaron 834.460 viajes, les siguen los saudíes con 74.900 desplazamientos.

En el tercer lugar se encuentran los ciudadanos de la antigua república soviética de Turkmenistán (73.990 viajes) y en cuatro los turcos (68.720 viajes).

En el quinto puesto se encuentran los viajeros alemanes con 66.000 visitas turísticas a este país, según las estadísticas oficiales.

En cuanto a los propios rusos, el número de sus viajes al extranjero con fines turísticos en 2025 se situó en 13,4 millones, siendo Turquía el destino más preferido. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

México detiene al líder de una facción del Cartel de Sinaloa acusado de tráfico de drogas

Infobae

Messi se enfrentará al Barcelona ecuatoriano para cerrar gira sudamericana del Inter Miami

Infobae

Vale se enfrenta a congelación de activos de 324 millones de euros por los desbordamientos en Minas Gerais

Vale se enfrenta a congelación

Un libro aborda cómo el latín fue "la lengua del altar, la cátedra universitaria y la comunicación internacional"

Un libro aborda cómo el

Iberdrola cerró 2025 con una cifra récord de electricidad distribuida, con 255.976 GW

Iberdrola cerró 2025 con una