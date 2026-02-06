Luciana Peker: España es la "ficha de ajedrez" para conectar odiocracia entre continentes

Madrid, 6 feb (EFE).- La periodista argentina exiliada en Madrid Luciana Peker alertó de que España es la “gran ficha del ajedrez” para conectar y potenciar los discursos de odio entre Europa y América, en coincidencia con la publicación en España esta semana de su último libro, "La odiocracia: Al fondo a la derecha" (Libros del K.O.).

Durante una presentación del libro en Madrid, Peker dijo que la extrema derecha opera como un “monstruo con tentáculos" ahora España es la “gran ficha del ajedrez” para conectar y potenciar los discursos de odio entre ambos continentes.

A su juicio, un reflejo de este engranaje es la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el martes 10 de febrero en un evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente Donald Trump en Florida, al que también está invitado el mandatario argentino, Javier Milei.

“España es la nueva obsesión”, sostuvo Peker, quien poco después de que Milei asumiera la Presidencia en Argentina solicitó asilo político en España tras recibir amenazas de muerte.

Peker señaló la paradoja que, en su opinión, caracteriza a la ultraderecha mundial: sus líderes predican sobre la familia tradicional, atacan los derechos reproductivos y viven, en su mayoría, al margen del modelo que defienden.

"Si para cualquiera de ustedes sus perros son su familia, a mí me parece bien, porque creo en las familias diversas, pero lo que han hecho (los líderes de la derecha) es apropiarse de la amplitud de las familias, de la amplitud del amor, de la no obligación de tener hijos, para usarla ellos y reprimirnos a nosotras”, denunció.

Por otro lado, la escritora defendió la necesidad de intervenir frente a los "tecno-oligarcas".

Frente al poder de magnates como Elon Musk, Peker puso a Brasil como el gran ejemplo de soberanía.

"El único país que le ha plantado cara diciendo, 'Ellos no son los dueños del mundo. Este no es un país que se arrodille', fue (el presidente Luiz Inácio) Lula (da Silva) y fue Brasil", recordó.

Al abordar la radicalización de la juventud, Peker reconoció que "los varones jóvenes fueron claramente el motor de (la victoria de) Milei en Argentina", un fenómeno que también observa en España con el aumento del apoyo a la ultraderecha entre ese sector poblacional.

Y sobre qué pasa en su país, Peker responde que "en Argentina no hay polarización, hay paralización"; algo que solo puede romperse volviendo al encuentro y a la lectura crítica.