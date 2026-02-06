Londres afirma que los ataques rusos a infraestructura energética impiden cubrir "el pico de demanda invernal"

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han asegurado este viernes que los ataques ejecutados por Rusia contra la red eléctrica de Ucrania durante casi cuatro años de invasión han "socavado" la capacidad de Kiev para "generar suficiente electricidad como para satisfacer el pico de demanda por el invierno".

"Desde la invasión rusa de 2022, la red eléctrica de Ucrania ha sido atacada en repetidas ocasiones por campañas múltiples y focalizadas de bombardeos rusos", han informado, antes de subrayar que "la red eléctrica ucraniana está además lastrada por la rápida caída de las temperaturas en 2026".

Estos ataques implican que el sistema energético de Ucrania atraviese en estos momentos "su crisis más aguda del invierno", han subrayado, para apuntar que Kiev ha puesto en marcha "medidas de emergencia" para paliar la situación, incluidos "esfuerzos de reparación a nivel nacional y apagones programados".

La Inteligencia británica ha puntualizado además que Rusia llevó a cabo en la madrugada del 3 de febrero un "ataque de largo alcance" contra infraestructura energética de Ucrania "tras una breve pausa" en sus ataques contra estos objetivos, según un comunicado del Ministerio de Defensa británico en redes sociales.

"Rusia lanzó supuestamente cuatro misiles hipersónicos 'Zircon', 32 misiles balísticos de corto alcance y 35 misiles de crucero, además de uno 450 drones kamikaze (en este ataque)", han detallado, antes de afirmar que el objetivo principal fue precisamente "la infraestructura nacional crítica de energía" del país europeo.