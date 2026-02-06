La costa de la capital neozelandesa se llena de aguas residuales tras fallar depuradora

Bangkok, 6 feb (EFE).- Un fallo en una depuradora de la capital de Wellington ha provocado el vertido de aguas residuales sin tratar en el mar de Nueva Zelanda, donde las autoridades han recomendado a la población no bañarse en el mar, ante un suceso que representa un "riesgo significativo" para la salud pública.

El vertido empezó el miércoles tras una incidencia en la planta de tratamiento de aguas residuales de Moa Point, que normalmente vierte agua tratada al estrecho de Cook, y no ha cesado desde entonces, recogió este viernes la emisora pública Radio New Zealand (RNZ).

Aguas residuales sin tratar continúan saliendo por una tubería de desagüe hacia la costa sur de la capitalina Wellington, y equipos de la empresa Wellington Water, responsable de la gestión de servicios públicos de agua, llevan a cabo bombeos para retirarlas.

Wellington Water advirtió que es importante acelerar las labores de drenaje para evitar que el agua se vuelva séptica, lo que "provocaría problemas de malos olores y supondría un riesgo significativo para la salud y la seguridad de los trabajadores en las instalaciones".

El alcalde de la capital, Andrew Little, dijo hoy que planteará la incidencia al primer ministro, Christopher Luxon, en lo que ha calificado como un fallo "catastrófico" de la depuradora, durante una reunión programada antes del fallo de la planta.

Little dijo que se planteará la puesta en marcha de una investigación sobre lo sucedido.

"No podemos permitir que esto vuelva a pasar. No podemos permitir que una infraestructura tan crítica para una ciudad moderna falle de esta manera y provoque la degradación ambiental que ha causado", aseveró el alcalde.

Solo tres de las muestras recogidas el miércoles —cuando falló el equipamiento de la planta— superan el umbral de seguridad para el baño, pero Wellington Water advierte que esas muestras no reflejan las condiciones actuales y que la población debe seguir las recomendaciones de salud pública y mantenerse fuera del agua, recogió RNZ.

"La planta de Moa Point continúa vertiendo aguas residuales sin tratar", aseguró la compañía. EFE