La borrasca Marta mantiene las alertas en Portugal por nuevas inundaciones

Lisboa, 6 feb (EFE).- La llegada de la borrasca Marta a Portugal ha obligado a la Protección Civil lusa a mantener las alertas ante el riesgo de que se generen nuevas inundaciones el fin de semana, en un momento en el que los ríos Duero y Tajo ya han registrado desbordamientos en algunas localidades.

El comandante nacional de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) portuguesa, Mário Silvestre, explicó este viernes en una rueda de prensa que durante esta jornada todavía se sentirán los efectos del temporal Leonardo en el país y que la borrasca Marta provocará las primeras lluvias a partir de esta noche.

"Una vez más tendremos un fenómeno meteorológico con previsiones de bastante lluvia e incluso bastante viento, con ráfagas de viento que pueden llegar a los 100 kilómetros por hora", precisó Silvestre, quien recordó que, tras varias semanas con depresiones, los suelos en Portugal están saturados de agua y las estructuras y árboles están "debilitados".

En ese sentido, solicitó que la ciudadanía cumpla con las medidas de seguridad para evitar nuevas víctimas.

Los ríos Duero, Tajo y Mondego son los que registran las situaciones más críticas debido a las descargas de los embalses españoles y las lluvias caídas en Portugal, puntualizó el responsable.

Precisamente, la ANEPC ha activado la alerta roja, el nivel más elevado de riesgo, en la cuenca de los ríos Duero y Tajo por la subida de sus caudales.

Por otro lado, hay riesgo de desbordamiento en ríos como el Vouga, Sado, Lima, Cávado, Tâmega y Guadiana.

"Todos los cursos de agua que actualmente desembocan en estos ríos principales pueden y van a crear potenciales inundaciones", alertó Silvestre, quien señaló que ya se están realizando evacuaciones de forma preventiva.

Según sus datos, cerca de 900 personas han sido desalojadas en diferentes puntos del país y siguen aisladas unas seis localidades por la subida de las aguas.

La mayoría de las incidencias registradas estos días por la ANEPC han correspondido a caídas de árboles, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Este viernes, cinco helicópteros están monitorizando desde el aire las zonas afectadas y los cursos de agua.

El temporal Leonardo causó el miércoles un muerto en la zona de Pias, próxima a la frontera con Huelva (Andalucía, sur de España), que se suma a los otros cinco fallecidos la semana pasada por la depresión Kristin.

Asimismo, se han registrado de forma provisional otros seis fallecidos "indirectos", que murieron cuando habían pasado los "episodios críticos" y mientras intentaban reparar los daños causados por las borrascas. EFE