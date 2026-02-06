Agencias

Juzgado imputa al actor Timothy Busfield por cuatro cargos de abuso sexual infantil

Austin (Texas), 6 feb (EFE).- Un gran jurado en Nuevo México imputó al actor estadounidense Timothy Busfield por cuatro cargos de contacto sexual criminal con un menor, informaron autoridades locales este viernes.

La Oficina del Fiscal del Condado de Bernalillo, encabezada por Sam Bregman, anunció la decisión a través de una publicación en redes sociales, en la que destacó que, "como en todos los procesos penales, el señor Busfield se presume inocente a menos que se demuestre lo contrario en un tribunal" y que el caso "seguirá su curso a juicio".

La acusación se produce semanas después de que las autoridades emitieran una orden de arresto en enero contra Busfield por supuesta mala conducta ocurrida mientras trabajaba como director en la serie de televisión The Cleaning Lady, rodada en Albuquerque. Según documentos judiciales, las presuntas agresiones habrían ocurrido entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024.

Un menor declaró en la investigación que el actor lo habría tocado en áreas íntimas en más de una ocasión cuando tenía 7 y 8 años, y el hermano gemelo del niño también afirmó haber sido tocado, aunque no especificó detalles, según la denuncia penal.

Busfield, de 68 años y conocido por su trabajo en The West Wing, Thirtysomething y Field of Dreams, se entregó voluntariamente a las autoridades en enero y fue liberado de la cárcel mientras espera el desarrollo del proceso judicial.

El actor ha negado las acusaciones, calificándolas de “mentiras” en un video difundido a medios, y su defensa ha señalado que la evidencia es insuficiente para sostener los cargos en un juicio.

El caso será llevado por la Unidad de Víctimas Especiales del fiscal del condado y Busfield aún no ha presentado una declaración formal de culpabilidad o inocencia en el tribunal. EFE

