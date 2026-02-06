Agencias

James Rodríguez ficha por el Minnesota United de la MLS

Guardar

Miami (EE.UU.), 6 feb (EFE).- El Minnesota United de la MLS anunció este viernes el fichaje del colombiano James Rodríguez, quien se encontraba sin equipo tras abandonar la disciplina del Club León mexicano el pasado noviembre.

El mediapunta permanecerá vinculado con el equipo de Minnesota hasta junio de 2026, con una opción del club para extender el contrato hasta final de temporada, informó el equipo en la red social X.

Su fichaje permitirá al exjugador de clubes como el Oporto, el Real Madrid o Bayern Munich, entre otros, contar con minutos y rodarse de cara al próximo Mundial que se disputará este verano en Canadá, Estados Unidos y México.

El jugador colombiano quedó libre tras no renovar su contrato con el Club León a la conclusión del pasado Apertura de México. Rodríguez disputó 30 partidos en menos de un año con el conjunto mexicano en los que anotó 5 goles y repartió 8 asistencias.

El Minnesota United es el decimotercer equipo en la trayectoria de Rodríguez, que nunca ha disputado más de tres temporadas seguidas con un mismo club.

Su fichaje supone un nuevo golpe de efecto para la MLS, que la temporada pasada vio como otros grandes nombres como el argentino Rodrigo De Paul, el alemán Thomas Müller o el surcoreano Heung-min Son se incorporaban a una competición en la que también milita Lionel Messi en el Inter Miami.

El Minnesota United alcanzó las semifinales de Conferencia el año pasado después de finalizar en cuarta posición en el Oeste durante la fase regular.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Zapatero se encuentra en Caracas para participar en un foro invitado por Delcy Rodríguez

El exmandatario español acude a la capital venezolana tras recibir una invitación para sumarse a un encuentro de diálogo democrático, mientras voces políticas opositoras reclaman esclarecimientos sobre sus vínculos recientes en el país sudamericano

Zapatero se encuentra en Caracas

Benidorm Fest encara su quinta edición sin billete a Eurovisión pero con más premios

La próxima edición del festival alicantino arranca con dieciocho artistas ya en la ciudad y atractivos reconocimientos, incluido un acuerdo internacional para promoción y grabación en Miami, además de visitas programadas a importantes estudios de Estocolmo

Benidorm Fest encara su quinta

La Fiscalía de Polonia emite una orden de arresto contra un exministro de Justicia asilado en Hungría

El exfuncionario, investigado por presuntos delitos económicos y líder de una supuesta red criminal, permanece refugiado tras recibir protección de Budapest, mientras Varsovia intensifica la búsqueda y surgen tensiones diplomáticas entre ambos países europeos

La Fiscalía de Polonia emite

El río Guadalquivir roza los seis metros de altura a su paso por Córdoba durante el fin de semana

El río Guadalquivir roza los

Alice Campello rompe su silencio tras confirmarse su divorcio de Álvaro Morata: "Estoy muy tranquila"

Durante su regreso a Madrid, la modelo italiana ha optado por mostrarse serena en público y ha afirmado sentirse “muy tranquila”, mientras crecen las especulaciones sobre la formalización del fin de su historia sentimental con el delantero

Alice Campello rompe su silencio