Hallan un cadáver en la zona donde se buscaba a una mujer desaparecida tras caer al río Turvilla

Un cadáver de una mujer ha sido hallado en la zona donde este pasado miércoles desapareció y se buscaba a una mujer tras caer al río Turvilla, cuando intentaba rescatar del agua a su perro, a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que han precisado que el cuerpo sin vida ha sido localizado por la Guardia Civil a unos 1.000 metros de la zona de desaparición de la mujer.

Desde el pasado miércoles, cuando se dio el aviso de la desaparición, un amplio dispositivo de búsqueda se ha desplegado en la zona para intentar localizarla.

Entre otros, han participado patrullas y especialistas de la Guardia Civil, como del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) o del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim), con apoyo de medios aéreos de este cuerpo. También este viernes se ha incorporado el Servicio Cinológico. De igual modo, han participado bomberos, voluntarios y personal de los ayuntamientos de Sayalonga y Algarrobo.

La mujer cayó al río este pasado miércoles, cuando en la provincia estaba en aviso por el temporal, y fue otra mujer que le acompañaba quien alertó del suceso, precisando que había caído cuando intentaba rescatar del agua a su perro, que pudo salir.

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 19.00 horas alertando del suceso. De inmediato se dio aviso a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

Así, se dispuso un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer. El municipio de Sayalonga, de entorno a 1.600 visitantes, se encuentra en la comarca oriental malagueña de la Axarquía, donde el paso de la borrasca Leonardo está dejando diversos incidentes.