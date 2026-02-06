Guterres condena "enérgicamente" el ataque en Nigeria que causó al menos 175 muertos

Nairobi, 6 feb (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó "enérgicamente" el ataque perpetrado este martes en las comunidades nigerianas de Woro y Nuku, en el estado de Kwara (centro-oeste), que causó, según líderes locales, al menos 175 muertos.

"Condeno enérgicamente el atentado terrorista del 3 de febrero en el estado de Kwara, Nigeria", afirmó Guterres a última hora del jueves en la red social X.

"Mis más sinceras condolencias a las familias de las víctimas, al pueblo y al Gobierno de Nigeria. Deseo una pronta recuperación a los heridos", añadió el secretario general.

El Gobierno de Nigeria, que atribuyó el ataque al grupo yihadista Boko Haram, no ha facilitado cifras oficiales de víctimas, mientras el gobernador de Kwara, Abdulrahman Abdulrazaq, habló de "al menos 75", un número muy inferior a los 175 muertos confirmados a EFE por un líder comunitario de Woro.

Como respuesta a la masacre, las autoridades nigerianas ordenaron el despliegue de un batallón del Ejército en Kwara para "frenar a los terroristas bárbaros y proteger a las comunidades indefensas".

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad de Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP, en sus siglas en inglés), también suele cometer atentados en los estados de Kebby y Sokoto desde hace unos años.