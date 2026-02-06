FC Badalona Women-FC Barcelona y Atlético-Costa Adeje Tenerife, en semifinales de la Copa Reina

El FC Barcelona, actual campeón, se medirá al FC Badalona Women en las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola 2025-2026, mientras que el Atlético de Madrid se enfrentará al Costa Adeje Tenerife, según ha deparado el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El conjunto blaugrana, gran favorito, tendrá además la ventaja de tener el partido de vuelta en casa, mientras que el rojiblanco tendrá que jugarlo en el Heliodoro Rodríguez López. Las eliminatorias se disputarán entre el 10-12 de marzo, la ida, y entre el 17-19 del mismo mes, la vuelta. La final será el 16 de mayo en el Estadio Gran Canaria de Las Palmas.

--EMPAREJAMIENTOS DE SEMIFINALES DE LA COPA DE LA REINA.

FC Badalona Women - FC Barcelona.

Atlético de Madrid - Costa Adeje Tenerife.