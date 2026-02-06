El fiscal general de Costa Rica confía en nueva etapa con el Ejecutivo y presidenta electa

San José, 5 feb (EFE).- El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, expresó este jueves su confianza en que, con la llegada al Poder Ejecutivo el próximo 8 de mayo de la presidenta electa del país, Laura Fernández, se abra una nueva etapa en la relación entre ambas instituciones basada en el respeto y la cooperación.

"Costa Rica enfrenta hoy importantes desafíos que exigen madurez institucional, diálogo respetuoso y una visión compartida de país. En ese contexto, confío en que se abra una nueva etapa en la relación entre los poderes de la República, basada en el respeto recíproco, la cooperación y la búsqueda permanente del bien común", manifestó Díaz en una carta enviada a Fernández.

El actual presidente, Rodrigo Chaves, ha mantenido una tensa relación con el fiscal general, a quien critica constantemente en sus actos oficiales e incluso el año pasado encabezó una marcha de sus simpatizantes para exigir la renuncia de Díaz en las afueras de la sede de la Fiscalía General.

La Fiscalía acusó el año pasado a Chaves por dos casos: el primero se refiere a un supuesto manejo irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y el otro por la utilización de una aparente estructura paralela de financiamiento de la campaña electoral del mandatario en 2021.

En septiembre del 2025, la oposición no consiguió los votos necesarios en el Congreso para levantar el fuero a Chaves para que enfrentara la acusación del caso del BCIE. El mandatario afirmó que era víctima de persecución política y de un intento de golpe de Estado.

En la carta enviada este jueves a la presidenta electa, el fiscal general garantizó que la función de la Fiscalía "se ejerce con absoluta objetividad, en estricto apego al mandato legal y al juramento constitucional rendido ante Costa Rica, sin instrumentalización alguna del ejercicio de nuestra función, tal y como lo ha sido y lo seguirá siendo".

Díaz aseguró que la Fiscalía General está dispuesta "a trabajar de manera articulada" con el Gobierno de Fernández, "cada uno desde el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado".

"No tengo duda que nos une el amor por Costa Rica, el compromiso con el bienestar de la sociedad y la responsabilidad compartida de enfrentar con firmeza, objetividad y determinación la corrupción, el narcotráfico y las distintas manifestaciones del crimen organizado que amenazan la seguridad de las personas y la convivencia pacífica en nuestras comunidades", aseveró el fiscal general.

Laura Fernández ganó en primera ronda las elecciones del pasado domingo tras una campaña en la que se presentó como la "heredera" y la "continuidad" de Chaves, un economista de derecha con alta popularidad, de quien fue ministra de la Presidencia, de Planificación y jefa de gabinete.

El pasado miércoles Chaves volvió a nombrar a Fernández como ministra de la Presidencia para, según dijo, avanzar con más orden en la transición del poder.

La presidenta electa también ofreció a Chaves el cargo de ministro de la Presidencia a partir del próximo 8 de mayo, pero el presidente aún no ha tomado una decisión. EFE