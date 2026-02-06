El cuerpo de la mujer al desnudo: un lienzo de batalla para las artistas del sur de Asia

Marta Teixidó

Nueva Delhi, 6 feb (EFE).- Si los pintores y escultores de la Antigua Grecia desnudaban la silueta femenina persiguiendo un ideal de perfección divina, en la India, donde la exposición de la piel de la mujer sigue siendo un tabú, las artistas del sur de Asia han tomado el relevo en la Feria de Arte del país (IAF) con un objetivo radicalmente distinto.

Para ellas, la piel no es un mármol impoluto, sino un lienzo de batalla que desafía la censura social para mostrar la imperfección, el agotamiento y la resistencia diaria que afrontan las mujeres en el país.

La feria celebrada en Nueva Delhi es una de las citas de arte moderno y contemporáneo más importantes del Sur de Asia, y se ha convertido este año en un escaparate de la 'Shakti' (poder femenino en hindi), donde el cuerpo se utiliza para desafiar el escrutinio social y reclamar el espacio público en la India.

Utilizando detalles particulares relacionados con el aspecto mitológico de las diosas, el legado de la fallecida artista india Rini Dhumal (1948-2021) resuena con fuerza en los pasillos de la feria.

Perteneciente a la generación que vio nacer a la India independiente, Dhumal se "atrevió a romper esa censura implícita dibujando a mujeres sin nada que esconder", explica a EFE su hija, Radhika Dhumal, frente a una de las obras de la artista llamada 'La serie de la Diosa'.

"Para ella, el cuerpo de la mujer era una forma poderosa, una canalización de la energía divina o 'Shakti'", añade. Sus obras, según su hija, buscan despojar a la anatomía femenina de la vergüenza, presentándola como una fuente de autoridad espiritual y física en un mundo dominado por los hombres.

La joven artista Rachita Dutta, originaria de la Cachemira india, traslada la batalla femenina al terreno de la presión estética mediante cuadros bordados, utilizando el hilo y la aguja para crear la imagen. En estas obras, la mujer se enfrenta al espejo, un símbolo que aquí "representa el juicio de la sociedad", explica a EFE Salonie Ganju, jefa de programación de la galería Chemould CoLab, donde se exhibe la pieza.

"Cuando nos miramos en un espejo, nos miramos a nosotras mismas, pero todo lo que podemos oír es a la sociedad diciendo: 'eres demasiado alta, eres demasiado delgada, eres demasiado oscura o eres demasiado clara'", detalla Ganju.

Esa ruptura con el ideal de fragilidad también se plasma en los grabados tallados en madera y posteriormente bordados de la artista india Joyita Chatterjee, que utiliza el color negro como base para representar a las mujeres. "El negro es audaz, muestra la fuerza y la resiliencia en un cuerpo de mujer", afirma a EFE la creadora.

Sus protagonistas en 'Vida en Movimiento' son vendedoras ambulantes que ocupan el espacio público para sobrevivir, un reflejo del esfuerzo por conciliar su realidad doméstica con la precariedad laboral.

La diáspora también reclama su espacio a través de la mirada de Jay Chouhan, una artista británica-india. "Chouhan mezcla la pintura moderna occidental con las posturas típicas de las estatuas de los antiguos templos indios, añadiendo a veces sus propios rasgos físicos a las figuras", detalla a EFE Dipti Anand, escritora y comisaria de la galería Vadehra.

"Siendo una mujer pintando la forma femenina y siendo también una artista india, eso en sí mismo conlleva muchos trasfondos feministas dentro de la tradición de la pintura", concluye.

La 17ª edición de la IAF, que se celebra durante este fin de semana en el sur de la capital, rompe récords con más de 133 expositores en sus pasillos, entre los que destacan 94 galerías nacionales e internacionales, además de la incorporación de 26 nuevos participantes que refuerzan su papel como epicentro del arte en Asia.

Este protagonismo de la mujer se apoya en un momento de euforia económica para el sector. Según el informe IAIAI de 2025, el mercado del arte indio alcanzó un máximo histórico con un rendimiento anual del 35 %, consolidando el interés de una clase media que impulsa la financiación y la compra de obra local.

Para la directora de la feria, Jaya Asokan, esta solidez financiera permite "construir nuevos puentes" para proyectar el talento del sur de Asia hacia el mercado global.

Bajo este enfoque, la feria ha creado un espacio de diálogo compartido entre figuras consagradas como Bharti Kher o Marina Abramović y un creciente grupo de mujeres que están redefiniendo el mundo del arte en esta parte del mundo. EFE

