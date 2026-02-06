El Carnaval de Río de Janeiro prevé generar cerca de 933 millones de euros para la economía de la ciudad

De acuerdo con estimaciones de Visit Rio, la previsión para el Carnaval de Río de Janeiro este año es que alrededor de ocho millones de personas, compuestas por habitantes, turistas nacionales y extranjeros, participen en una de las celebraciones más relevantes a nivel mundial. Este flujo masivo de público no solo impactará la vida cotidiana de la ciudad, sino que también propiciará una ocupación hotelera muy cercana al 100% y aportará aproximadamente 933 millones de euros (1.100 millones de dólares) a la economía local, según publicó Visit Rio.

Los datos oficiales del ayuntamiento de Río de Janeiro detallan que la ciudad albergará 444 desfiles callejeros, conocidos como blocos, durante las jornadas del carnaval. Estos eventos tradicionales son seguidos por multitudes que varían desde decenas de miles hasta cientos de miles de personas en cada desfile. El potencial de convocatoria de estos desfiles repercute directamente en la demanda de servicios turísticos y de hospedaje, elevando la presión sobre el sector hotelero y los servicios urbanos.

Además de la programación en las calles, el Sambódromo de Marquês de Sapucaí será escenario de los desfiles de las escuelas de samba del Grupo Especial. Durante dos noches consecutivas, las principales agrupaciones de samba presentarán espectáculos integrales que incluyen música, coreografías, escenografías y elementos narrativos que, según el medio Visit Rio, reflejan la esencia cultural carioca ante una audiencia internacional. La realización de estos desfiles representa también un motor económico adicional derivado de la venta de entradas, la cobertura mediática y el turismo ligado específicamente a este evento.

Según reportó Visit Rio, la directora ejecutiva de la organización, Roberta Werner, destacó que “El Carnaval de Río es una experiencia singular que refleja el alma de nuestra ciudad: alegre, diversa y acogedora. Es un momento en el que Río se conecta con diferentes culturas a través de la música, la energía de los desfiles callejeros y la emoción compartida que solo una celebración de esta magnitud puede generar”. El testimonio de Werner subraya la dimensión cultural y global de la fiesta, así como su importancia para la imagen internacional de la ciudad.

La magnitud de la celebración y el volumen de asistentes requieren de una planificación logística considerable. Según lo publicado por Visit Rio, la ciudad se prepara anualmente para gestionar el incremento en la movilidad, la seguridad y los servicios urbanos durante los días del evento. El impacto del carnaval en la economía local abarca la creación de empleos temporales, el aumento del consumo en restaurantes, comercios y el transporte, así como una importante visibilidad internacional para Río de Janeiro como destino turístico.

La diversidad de los desfiles callejeros, junto a la espectacularidad de los actos en el Sambódromo, consolidan al Carnaval de Río como uno de los mayores eventos del calendario cultural global, con una presencia significativa de visitantes extranjeros. Esta combinación de actividades contribuye a que la ciudad alcance registros de visitantes y de ocupación hotelera que, según pronósticos de Visit Rio, se sitúan entre los más altos del año.

El ayuntamiento y las autoridades responsables, de acuerdo con los informes difundidos, señalan que, más allá del aspecto lúdico y artístico, el carnaval impulsa cadenas productivas ligadas a la industria cultural, la confección de vestuarios y carrozas, la contratación de músicos y bailarines, y el desarrollo de soluciones tecnológicas para el espectáculo. Esto posiciona a la fiesta no solo como fenómeno turístico, sino también como motor de innovación dentro de la economía creativa carioca.

La participación de millones de personas durante el carnaval, registrada por Visit Rio, representa uno de los flujos de visitantes más significativos a nivel mundial para una ciudad en un evento puntual, lo que también genera desafíos relevantes en términos de seguridad y gestión de la convivencia ciudadana. Las autoridades priorizan estrategias para facilitar la circulación y garantizar el disfrute seguro de las actividades tanto en los blocos como en el Sambódromo.

Las proyecciones económicas y sociales del Carnaval de Río de Janeiro, según los datos recogidos por Visit Rio, reflejan el protagonismo de la celebración no solo para quienes la viven cada año, sino también para el desarrollo continuado de la ciudad como referente del turismo internacional y epicentro de la cultura y la diversidad latinoamericana.