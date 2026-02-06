Agencias

EEUU ataca una embarcación en aguas del Pacífico y deja otros dos muertos

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado en las últimas horas la muerte de dos personas a bordo de una embarcación que ha atacado mientras navegaba en aguas del Pacífico, una acción que ha enmarcado en su operación 'Lanza del Sur' presuntamente contra el narcotráfico, y que ya se ha cobrado la vida de más de un centenar de personas desde septiembre de 2025.

"Dos narcoterroristas han muerto y ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha resultado herido", ha señalado el Mando Sur del Ejército (Southcom) en su cuenta de X, indicando que el objetivo del ataque estaba "operado por organizaciones terroristas designadas".

El bombardeo, ordenado en esta ocasión por el comandante del Southcom, el general Francis Donovan, es el segundo efectuado por Washington en 2026 contra una embarcación que "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".

El ataque forma parte de la denominada Operación Lanza del Sur, iniciada en septiembre del pasado año tanto en esta zona como en aguas del Caribe y que ha dejado más de 100 víctimas mortales en más de una treintena de operaciones militares a ambas orillas del continente.

