Destapan en San Petersburgo una operación de contrabando de partes de cuerpos humanos

Moscú, 6 feb (EFE).- La policía de San Petersburgo desmanteló una operación que traficaba ilegalmente partes de cuerpos humanos procedentes de la morgue de un hospital, informó este viernes el ministerio ruso del Interior.

Los servicios de seguridad "desmantelaron un esquema criminal de tráfico de biomateriales de personas fallecidas", informó la portavoz del Ministerio de Interior, Irina Volk, citada por TASS.

Las autoridades rusas añadieron que se detuvo al "fundador de una empresa especializada en la producción de biomodelos anatómicos, así como al jefe del departamento de patología del hospital".

Según explica Volk, la dirección de uno de los hospitales de la ciudad llevaba mucho tiempo vendiendo ilegalmente partes de cuerpos.

"Los biomateriales eran posteriormente transferidos a diversas organizaciones comerciales y utilizados como muestras experimentales en cosmetología, cirugía y odontología", señaló.

La representante concreta que las víctimas eran "en la mayoría de los casos, cadáveres de personas con un estilo de vida antisocial y sin familiares".

Los investigadores también encontraron casos en los que se sustituyeron cadáveres para que no se descubriera la ausencia de miembros ante visitas inesperadas a la morgue. EFE