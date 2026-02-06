Brasil se solidariza con España y Portugal y urge al mundo a enfrentar la crisis climática

São Paulo, 6 feb (EFE).- Brasil expresó este viernes su solidaridad con España y Portugal ante los fuertes temporales que ocasionaron pérdidas humanas y daños materiales en sus territorios y urgió a la comunidad internacional a actuar juntos contra la crisis climática.

"La frecuencia y el impacto de los eventos extremos, en diferentes regiones del mundo, refuerzan la urgencia de acciones concertadas de la comunidad internacional para enfrentar la crisis climática", señaló el Gobierno brasileño en una nota oficial.

El Ejecutivo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, "lamentó profundamente" las muertes y los daños materiales y ambientales ocasionados por los temporales Kristin y Leonardo en España y Portugal.

Portugal está en alerta como consecuencia de los últimos temporales, que han causado un muerto en la zona de Pias, próxima a la frontera con Huelva (España), el cual se suma a los otros cinco fallecidos la semana pasada por la depresión Kristin.

Asimismo, se han registrado de forma provisional otros seis fallecidos "indirectos", que murieron cuando habían pasado los "episodios críticos" y mientras intentaban reparar los daños causados por las borrascas.

En España, hay miles de evacuados y se han producido derrumbes y cortes en decenas de carreteras. También se halló un cadáver en la provincia de Málaga, donde el miércoles desapareció una mujer.

"El Gobierno brasileño presenta sus condolencias a las familias de las víctimas y expresa su solidaridad con los gobiernos y los pueblos de España y Portugal", indicó la nota divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los efectos del temporal Leonardo también causaron la muerte de tres personas en Marruecos.

La Cancillería brasileña afirmó que "no hay noticias de víctimas brasileñas hasta el momento". EFE