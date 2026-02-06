Agencias

AV. Atlético-FC Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad, en semifinales de la Copa del Rey Mapfre

El Atlético de Madrid se enfrentará al FC Barcelona y el Athletic Club a la Real Sociedad en las semifinales de la Copa del Rey Mapfre 2025-2026, según ha deparado el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El conjunto colchonero y el vizcaíno ejercerán de locales en el primer partido de esta penúltima eliminatoria ya a doble partido, con la ida entre el 10 y el 12 de febrero, y la vuelta programada para el 3-5 de marzo.

--EMPAREJAMIENTOS DE SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY MAPFRE.

Atlético de Madrid - FC Barcelona.

Athletic Club - Real Sociedad.

