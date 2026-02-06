Araqchi, tras su llegada a Omán para negociar con EEUU: "Participamos de buena fe y firmes en nuestros derechos"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este viernes su participación "de buena fe" pero con "los ojos bien abiertos" en las negociaciones que comenzarán esta mañana en Mascate, capital de Omán, para abordar su programa nuclear con una delegación estadounidense.

"Irán se adentra en la diplomacia con los ojos bien abiertos y un recuerdo imborrable del año pasado. Participamos de buena fe y nos mantenemos firmes en nuestros derechos", ha señalado en su cuenta de X, en una velada alusión a la campaña de ataques lanzada en junio del pasado año por Israel, y a la que se sumó posteriormente Estados Unidos, contra el país centroasiático.

En un breve mensaje, el responsable de la cartera diplomática iraní ha defendido que "los compromisos deben cumplirse" y, en este sentido, ha incidido en que "la igualdad, el respeto mutuo y el interés mutuo no son retórica, sino una necesidad y los pilares de un acuerdo duradero".

Sus palabras llegan horas después de su llegada a Mascate, donde ha sido recibido por su homólogo omaní, Badr Albusaidi, y antes del comienzo de las conversaciones indirectas con una delegación integrada por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner --yerno del presidente Trump--.