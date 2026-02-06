Araqchi llega a Omán con vistas a alcanzar un acuerdo nuclear "justo y mutuamente aceptable" con EEUU

El equipo estadounidense, encabezado por el enviado especial Steve Witkoff y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner, ya se encuentra en Mascate para participar en las conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, según publicó la agencia de noticias IRNA. Las negociaciones, previstas para iniciar este viernes a las 10:00 horas (hora local), concentran expectativas internacionales debido al potencial impacto sobre la seguridad en la región y a la posibilidad de que se logre un acuerdo nuclear considerado justo y aceptable por ambas partes.

Tal como consignó IRNA, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, arribó recientemente a la capital omaní acompañado por los viceministros Majid Tajt Ravanchi y Hamid Ghanbari, así como por el portavoz Esmaeil Baqaei y otros diplomáticos. El recibimiento oficial en Mascate estuvo a cargo del titular de la diplomacia del sultanato, Badr Albusaidi, quien manifestó el respaldo regional al proceso de diálogo. La presencia de representaciones oficiales de ambos gobiernos sostiene la relevancia de las negociaciones y demuestra la atención internacional enfocada en Mascate este viernes.

Previo al inicio de las conversaciones, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, defendió a través de la red X que esta “iniciativa diplomática se lleva a cabo con autoridad y con el objetivo de alcanzar un acuerdo justo, mutuamente aceptable y honorable sobre la cuestión nuclear”. Baqaei también advirtió sobre las experiencias negativas ocasionadas por incumplimientos pasados en acuerdos e hizo mención de intervenciones extranjeras, mencionando específicamente los ataques realizados primero por Israel y posteriormente por Estados Unidos en junio del año anterior. “Las amargas experiencias del pasado, incluidos los incumplimientos de promesas anteriores (...) están frescas en nuestra memoria, y siempre consideramos que es nuestro deber exigir los derechos de la nación iraní”, afirmó el portavoz, según reportó IRNA.

A pesar de los antecedentes y los recelos, Baqaei recalcó la disposición de Irán a mantener abierto el canal diplomático y agradeció el rol de los “países vecinos amigos” en facilitar el diálogo, subrayando el sentido de responsabilidad y la preocupación compartida para proteger la estabilidad regional. “Tenemos la responsabilidad de no dejar pasar ninguna oportunidad diplomática para garantizar los intereses de la nación iraní y salvaguardar la paz y la tranquilidad en la región”, expresó el funcionario, en declaraciones difundidas por IRNA.

El medio también informó que Baqaei expresó su esperanza de que la representación estadounidense participara en el proceso de manera responsable, realista y seria. El contexto de estas afirmaciones revela que el gobierno persa mantiene reservas debido a episodios de tensión anteriores, pero busca aprovechar la reunión en Mascate para avanzar hacia compromisos tangibles.

Por parte de Estados Unidos, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló que el presidente Donald Trump presenta demandas claras respecto al programa nuclear de Irán. “Ha sido bastante claro en sus exigencias al régimen iraní, ha sido muy explícito en cuanto a la capacidad nuclear cero, y quiere ver si se puede llegar a un acuerdo”, declaró Leavitt, citada por IRNA. Además, en conferencia de prensa, destacó que, mientras se desarrollan las conversaciones diplomáticas, el presidente estadounidense cuenta con diversas opciones disponibles más allá de la vía diplomática, basándose en su posición como comandante en jefe del ejército del país.

Las circunstancias actuales de las negociaciones en Omán no se comprenden plenamente sin considerar los incidentes previos y el clima de desconfianza que rodea a las dos delegaciones. Los ataques señalados por funcionarios iraníes, ocurridos en junio del año anterior y atribuidos tanto a Israel como a Estados Unidos, contribuyen a la atmósfera tensa con la que las partes abordan este nuevo intento de entendimiento. Además, los representantes iraníes insisten en su exigencia de derechos soberanos y de garantías respecto al cumplimiento de potenciales acuerdos, inquietudes que han estado presentes en conversaciones anteriores entre ambos países.

La participación activa de Omán como país anfitrión responde a su papel histórico en la facilitación de contactos indirectos entre Estados Unidos e Irán en temas nucleares. El recibimiento al canciller Araqchi y al resto de la delegación reforzó el posicionamiento del sultanato como mediador confiable y figura central en la promoción del diálogo regional, según reflejaron diversos reportes publicados por IRNA.

En las declaraciones recogidas alrededor de las negociaciones, el énfasis sobre la “paz y la tranquilidad en la región” aparece como elemento recurrente, señalando la importancia estratégica de alcanzar un acuerdo para reducir riesgos de confrontación y reforzar la seguridad internacional. Tanto Irán como Estados Unidos expresan, a través de sus portavoces, la voluntad de avanzar en la búsqueda de soluciones aunque persisten las advertencias sobre posibles vías alternativas si el proceso diplomático no arroja resultados satisfactorios.

De acuerdo con la información revelada por IRNA, la expectativa por un desenlace favorable se ve contrapesada por las advertencias repetidas respecto a las consecuencias de fallar en la vía negociadora, aludiendo la parte estadounidense a la existencia de alternativas a la diplomacia y la parte iraní a su derecho a exigir el cumplimiento estricto de compromisos. La jornada de este viernes se anticipa como un episodio de especial seguimiento internacional dada la perspectiva de avances significativos en torno a la seguridad mundial y el equilibrio estratégico en la región de Medio Oriente.