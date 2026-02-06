Ancianos de la Llar Avinguda Argentina y alumnos de la escuela Sant Vicenç de Paül comparten una jornada de convivencia

Estudiantes de 4º de ESO de la escuela Sant Vicenç de Paül de sa Vileta y los usuarios del Centro de Promoción de la Autonomía Personal (CPAP) Llar Avinguda Argentina han participado este viernes en una jornada intergeneracional impulsada por el Consell de Mallorca.

La jornada ha contado con la presencia del conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, y de la directora insular de Atención Comunitaria y Promoción de la Autonomía Personal, Catalina Maria Mascaró, que han querido conocer de cerca la actividad y apoyar a este tipo de iniciativas, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

"Los proyectos intergeneracionales permiten construir comunidad, reforzar los vínculos sociales y combatir la soledad no deseada, a la vez que generan espacios de aprendizaje compartido que enriquecen todas las personas que participan", ha destacado Sánchez.

Por otra parte, ha apuntado que iniciativas como esta aportan "beneficios recíprocos", puesto que reconocen la trayectoria vital de las personas mayores a la vez que "ayudan a los jóvenes a entender el envejecimiento como una etapa activa, plena e integrada dentro del ciclo de la vida".

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto intergeneracional que el IMAS desarrolla desde hace cinco años consecutivos con la escuela Sant Vicenç de Paül de sa Vileta, como una apuesta para favorecer el acercamiento entre generaciones, potenciar la comunicación y crear espacios de relación basados en el respeto, la empatía y el reconocimiento mutuo.

Este año, el proyecto se desarrolla con el lema 'Omplim el món d'emocions', que orienta el trabajo educativo y comunitario del curso y hace hincapié en la importancia de las emociones a lo largo de todo el ciclo vital.

Durante la jornada, el alumnado ha participado activamente en las actividades habituales del centro y ha compartido espacio y tiempo con las personas usuarias, en propuestas como gimnasia suave, petanca y clases de inglés, así como otras actividades lúdicas y de relación. "Estas dinámicas favorecen el intercambio de experiencias y la creación de vínculos, a la vez que contribuyen a romper estereotipos asociados a la edad", han resaltado.

El proyecto intergeneracional que el IMAS organiza este curso con la escuela Sant Vicenç de Paül cuenta con la participación de alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria y de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, así como de personas usuarias de los CPAP de Son Bru --Puigpunyent--, Can Real --Petra--, Felanitx y Reina Sofía y Avinguda Argentina, de Palma.

"El trabajo conjunto gira en torno al reconocimiento, la gestión y la expresión de las emociones y, además, promueve una mirada positiva hacia las personas mayores y refuerza la autoestima, la empatía y la comprensión mutua", han sostenido.

Más allá del componente lúdico, el proyecto incorpora una dimensión "social y preventiva", especialmente en relación con la detección y abordaje de situaciones de "soledad no deseada en la personas mayores", así como la promoción de su "participación activa y el sentimiento de pertenencia a la comunidad".

A la vez, ofrece al alumnado una oportunidad para aprender desde la experiencia compartida, al valorar las historias de vida, los saberes y la memoria colectiva de los mayores.

Las actividades se desarrollan a lo largo de todo el curso escolar de manera coordinada entre el centro educativo y los CPAP del IMAS, y culminarán el mes de junio con un encuentro conjunto que permitirá poner en común las vivencias compartidas.