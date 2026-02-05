Agencias

Trump declina pronunciarse sobre su posible sucesor y destaca que Vance y Rubio son "fantásticos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declinado pronunciarse sobre un posible candidato republicano a su sucesión al frente de la Casa Blanca una vez termine su mandato, si bien ha resaltado que tanto el vicepresidente como el secretario de Estado, JD Vance y Marco Rubio, respectivamente, son "fantásticos".

"No quiero entrar en esto. Aún nos quedan tres años. Tengo a dos personas que están haciendo un gran trabajo y no quiero que haya una disputa o, no quiero usar la palabra pelea, porque no sería una pelea", ha dicho en una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC.

"Miren, JD es fantástico y Marco es fantástico", ha manifestado, antes de resaltar que "uno de ellos es un poco más diplomático que el otro". "Creo que ambos tienen una inteligencia muy elevada", ha señalado, antes de resaltar que "serían capaces de hacer lo que tengan que hacer".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "ambos son muy capaces" y ha agregado que "una combinación de JD y Marco sería muy difícil de derrotar", en aparente referencia a que compongan el tándem republicano en las elecciones de 2028. "Nunca se sabe en política. Dicen que en la era de Trump nunca se sabe", ha zanjado.

Trump se encuentra inmerso en su segundo mandato al frente de Estados Unidos, tras ser el inquilino de la Casa Blanca entre 2017 y 2021 y ser derrotado en las elecciones de 2020 por el demócrata Joe Biden. Así, este es su último mandato, según la Constitución, si bien personas de su círculo han insinuado que podrían buscar vías para un tercer mandato.

EuropaPress

