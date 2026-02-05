Sony vendió 92,2 millones de PlayStation 5 durante 2025, pero bajó sus cifras durante las navidades

El informe financiero de Sony para el año fiscal 2025 ha llamado la atención por dos factores destacados: el incremento del beneficio neto de la empresa y la inquietud generada entre los inversores a raíz del aumento de los costos operativos. Según Bloomberg, la multinacional japonesa superó las previsiones de los analistas tras registrar una subida del 22 por ciento en sus beneficios, un resultado que ha mejorado la perspectiva de la compañía de cara a 2026, pese a que persisten dudas relacionadas con el encarecimiento de componentes clave como la memoria DRAM.

Sony ha establecido un nuevo récord global en la distribución de sus consolas PlayStation 5, al acumular ventas totales de 92,2 millones de unidades durante 2025, de acuerdo con los datos recogidos en su informe financiero anual. El medio Bloomberg detalló que la compañía japonesa registró una caída en las ventas de consolas durante la temporada navideña en comparación con el año anterior. Entre octubre y diciembre de 2025, Sony vendió 8 millones de PlayStation 5, cifra que representa 1,5 millones menos que el mismo periodo de 2024, traducido en una disminución del 16 por ciento.

En contraste con la ralentización en el segmento de hardware, el desempeño de las ventas de videojuegos mostró señales de crecimiento, según publicó Bloomberg. Durante el tercer trimestre del año fiscal, Sony informó que las ventas totales de títulos para PS5 y PS4 alcanzaron los 97,2 millones de unidades, comparado con los 95,9 millones del ciclo anterior. Una proporción significativa de estos títulos, el 76 por ciento, correspondió al formato digital, aumentando dos puntos porcentuales con respecto a 2024. Este repunte en la venta de software acompañó al crecimiento sostenido en la base de usuarios de PlayStation Network, plataforma que congregó a 132 millones de personas activas durante 2025, lo que supone un incremento de 3 millones en relación al año anterior.

El incremento de los costos en la cadena de suministro, motivado por la subida en los precios de la DRAM y otros componentes electrónicos, se percibe como uno de los retos principales que enfrenta la compañía en el próximo ejercicio, tal como informó Bloomberg. Pese a ello, la reacción en los mercados fue positiva: los resultados financieros superaron las expectativas de los analistas y fueron interpretados como sorpresivos por algunos expertos. Hideki Yasuda, analista de Toyo Securities citado por Bloomberg, apuntó: “Dado que el precio de las acciones ha seguido bajando debido a la preocupación por el aumento de los costos, impulsado por el aumento de los precios de la DRAM y otros componentes, los resultados probablemente sorprendieron positivamente al mercado”.

La compañía resaltó en su presentación que la demanda de videojuegos continúa fortaleciéndose en formato digital, lo cual se traduce en cambios en los hábitos de consumo de los usuarios de PlayStation. El crecimiento en el número de usuarios activos en la plataforma digital apoya esta tendencia, reforzando la importancia de los servicios en línea en la estrategia corporativa para los próximos años.

Bloomberg también recogió la perspectiva alentadora del grupo respecto al próximo ciclo fiscal, producto precisamente del impulso en el beneficio neto obtenido durante este periodo. Aunque la presión por el alza de costes permanece como un factor de riesgo, la resistencia demostrada en el negocio de software, junto con la fidelización de la comunidad de usuarios, provee un colchón ante las fluctuaciones del mercado de hardware.

En este contexto, el éxito en las ventas acumuladas de la consola PlayStation 5 consolida la posición de Sony en el sector global de videojuegos, mientras que el aumento en el porcentaje de videojuegos comercializados de manera digital marca un cambio estructural hacia lo digital, un fenómeno que la propia empresa anticipó en su actual hoja de ruta. De acuerdo con lo consignado por Bloomberg, el incremento de usuarios en la plataforma PlayStation Network refuerza la apuesta de la empresa por modelos de negocio ligados a servicios y experiencias en línea.

Los analistas consultados por el citado medio valoraron que, más allá de la caída puntual en las ventas de hardware durante el último periodo navideño, el panorama financiero y operativo de Sony se mantiene robusto gracias al comportamiento del negocio digital y al mantenimiento de una amplia base de usuarios activos. El informe de resultados correspondiente a 2025, publicado por Sony y difundido por Bloomberg, recoge un balance general positivo en términos de perspectiva corporativa, al tiempo que advierte sobre las dificultades potenciales derivadas del aumento de costos que seguirán incidiendo en los próximos informes de la empresa.