Rusia señala "avances positivos" en las negociaciones con Ucrania y EEUU en Abu Dabi

Representantes de Moscú, Kiev y Washington evaluaron logros tras encuentros diplomáticos en la capital de Emiratos Árabes Unidos, abriendo la puerta a nuevos contactos que buscan acelerar un posible camino hacia la resolución del conflicto armado

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, destacó al cierre de los encuentros diplomáticos en Abu Dabi que las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos “hablaron de todo” y acordaron sostener otro encuentro “en un futuro próximo”. Según la cobertura de la agencia TASS, las conversaciones entre representantes de Moscú, Kiev y Washington abrieron la puerta a la continuación del diálogo sobre la resolución del conflicto armado, con expectativas de avanzar hacia una solución que ponga fin a la guerra.

El medio TASS informó que la delegación rusa, encabezada por el asesor presidencial Kirill Dimitriev, calificó los intercambios como promotores de “avances positivos” durante la segunda jornada de las negociaciones celebrada en la capital de Emiratos Árabes Unidos. Dimitriev mencionó que los progresos logrados se produjeron en un contexto complejo, en el que, según señaló, actores “belicistas en Europa y Reino Unido” habrían intentado frustrar las conversaciones. Estas declaraciones fueron consignadas por la citada agencia estatal rusa, que detalló la visión de Moscú sobre el escenario de las reuniones y el entorno internacional que las rodea.

En lo que respecta al reinicio de la cooperación económica entre Rusia y Estados Unidos, Dimitriev afirmó, de acuerdo con TASS, que los trabajos marchan en dirección favorable. Indicó que las partes están desarrollando canales para restablecer los lazos comerciales y económicos, considerando el deterioro previo debido a las sanciones y las consecuencias del enfrentamiento militar. El asesor ruso insistió en que las sesiones en Abu Dabi generaron una oportunidad para examinar fórmulas que permitan revivir el flujo económico bilateral.

Por parte de Ucrania, Zelenski hizo hincapié en la importancia de mantener el impulso de los diálogos, subrayando el interés de Kiev en que la serie de conversaciones se traduzca en resultados tangibles y ágiles. Según puntualizó el presidente ucraniano, el objetivo central consiste en lograr avances lo más pronto posible, siempre direccionados hacia el cese del enfrentamiento armado. Zelenski explicó que la existencia de una próxima reunión representa una vía para avanzar en el diálogo, con la perspectiva de alcanzar la paz.

Según publicó TASS, las jornadas de trabajo en Abu Dabi sirvieron como espacio de intercambio sobre múltiples cuestiones, que incluyeron tanto aspectos políticos como económicos. Las negociaciones en la capital emiratí reflejan los esfuerzos de las tres partes por encontrar fórmulas de compromiso y generar un ambiente propicio para la reanudación formal de las relaciones, paralizadas desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

Además, el medio ruso destacó la postura del Kremlin, que considera esencial el establecimiento de un diálogo directo con Estados Unidos y Ucrania para crear las condiciones que puedan facilitar la búsqueda de soluciones consensuadas. La insistencia de Moscú en la necesidad de retomar mecanismos directos de comunicación fue abordada en el marco de las reuniones, tal como detalló TASS en su cobertura.

En el contexto de los encuentros recientes en Abu Dabi, las declaraciones de los participantes han dejado en evidencia tanto el reconocimiento de avances como la persistencia de obstáculos externos, según los representantes rusos. La referencia a actores europeos y británicos que pretenden entorpecer los acercamientos se inscribe en la narrativa expuesta por Moscú sobre las dinámicas diplomáticas internacionales alrededor del conflicto.

Por el lado ucraniano, la prioridad sigue siendo alcanzar un fin negociado al conflicto, aspirando a preservar la soberanía territorial del país y proteger los intereses de su ciudadanía. Según recogió TASS, Zelenski manifestó la disposición de Ucrania a explorar cualquier opción que incremente las posibilidades de poner fin a la guerra a través de un proceso diplomático.

La segunda jornada de encuentros en Emiratos Árabes Unidos concluyó con el compromiso de las partes a continuar el diálogo. El medio TASS consignó que la continuidad de estas negociaciones dependerá tanto del desarrollo de la agenda bilateral y trilateral, como de la evolución de las posiciones de los principales actores en el escenario internacional involucrados en el conflicto ucraniano.

