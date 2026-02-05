Once carreteras y un carril de la A-5 en Trujillo, cortados por agua o nieve en la provincia de Cáceres

El acceso a la urbanización Cuartos de Baño se encuentra actualmente bloqueado debido al desbordamiento del río Salor, una de las varias incidencias provocadas por la borrasca Leonardo que han impactado el tránsito en la provincia de Cáceres. Según informó la Guardia Civil y autoridades provinciales, al menos once carreteras han sido cerradas y existe un corte en la autovía A-5 a la altura de Trujillo por la presencia de socavones y acumulaciones de agua o nieve.

Tal como comunicó la Guardia Civil, la A-5 permanece interrumpida en su carril izquierdo en dirección Badajoz, entre los kilómetros 244 y 244,800. Un socavón detectado en ese tramo ha obligado a detener por completo la circulación hasta que se realicen los trabajos de reparación necesarios. En paralelo, desde la diputación cacereña, responsable de la vía, se anunció que la CC-350, que conecta Trujillo con Ibahernando, también presenta un corte total a la altura del kilómetro 15 por un socavón, aunque se prevé que este tramo vuelva a operar a lo largo de este jueves.

El área afectada se extiende a la CC-146, entre la EX-117 y el límite con Portugal por Zarza la Mayor, que permanece cerrada entre los kilómetros 3,400 y 3,900 tras haberse inundado por intensas lluvias. La Guardia Civil indicó que otras rutas clausuradas incluyen la subida al Pico Villuercas (CC-437), el Puerto de Honduras por la CC-224 entre Hervás y Cabezuela del Valle, y la CC-242 de Piornal a Garganta la Olla, donde la nieve acumulada impide la circulación.

El medio encargado de la gestión provincial informó, además, que la N-521 en el kilómetro 147, en el cruce de los Manzanos hacia las Casiñas, está intransitable por balsas de agua. Situaciones similares afectan a la EX-355 a la altura del kilómetro 13 en Zorita; la CC-344 de Arroyomolinos a Almoharín, entre los kilómetros 4 y 13; así como la N-523 en el kilómetro 24, donde el agua que ha desbordado las cunetas invade parcialmente la calzada.

De acuerdo a información recogida por la Guardia Civil y detallada por la Diputación de Cáceres, la carretera de Valdefuentes a Albalá se mantiene clausurada ante el nivel de agua, lo que también ha imposibilitado el acceso a la mencionada urbanización Cuartos de Baño. El incremento del caudal de los arroyos regionales ha obligado a cortar la CC-306, desde la N-521 hasta Alcorneo, a la altura del punto kilométrico 0+350, tras la crecida del arroyo Caparroso.

Igualmente, la CC-315 que enlaza Alcántara con la EX-207, se ha cerrado en su kilómetro 11+200 debido al aumento del caudal del arroyo Jartin, según notificó el Área de Fomento y Movilidad de la Diputación. Estos cortes han sido misiones coordinadas con los responsables de mantenimiento vial para salvaguardar la seguridad de los usuarios.

El fenómeno meteorológico Leonardo ha provocado la formación de nieve y grandes acumulaciones de agua en diferentes tramos de la red secundaria, generando bloqueos temporales e imposibilitando la movilidad en distintos accesos estratégicos y zonas rurales. El seguimiento y las actualizaciones sobre el restablecimiento de las rutas continúan a cargo de las autoridades provinciales y la Guardia Civil, quienes disponen de equipos para la retirada de nieve, gestión de socavones y restauración de la calzada en cuanto las condiciones lo permitan.

Las intervenciones prioritarias han involucrado maquinaria especializada que opera en la apertura de vías esenciales y la evaluación de zonas vulnerables. La continuidad del temporal mantiene en alerta el sistema de vigilancia, mientras los organismos oficiales recomiendan abstenerse de circular por los tramos afectados e informarse mediante los canales habilitados para recibir novedades sobre el estado de las carreteras. Las autoridades provinciales y la Guardia Civil siguen coordinando los esfuerzos de mantenimiento para minimizar el impacto de la borrasca Leonardo en la movilidad y la seguridad vial en la provincia de Cáceres.