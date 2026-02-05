Agencias

Muere un palestino por disparos de Israel en el sur de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre

Al menos un palestino ha muerto este jueves por disparos efectuados por el Ejército de Israel en el sur de la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' han indicado que el hombre, identificado como Bahaa Muhamad al Fajm, ha sido tiroteado en Bani Suheila, al este de Jan Yunis, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre este nuevo incidente.

Un portavoz de Protección Civil en Gaza ha denunciado durante la jornada que el acuerdo de octubre "no ha generado cambios sobre el terreno" y ha agregado que "la guerra no se ha detenido, con la población siendo asesinada de forma sistemática", al tiempo que ha acusado a Israel de usar "justificaciones inválidas" para mantener sus ataques.

"Hay muchas víctimas en la 'línea amarilla' --a la que se replegaron las tropas israelíes en el marco del acuerdo-- y estamos recibiendo informaciones sobre desaparecidos", ha dicho. "El mundo debe proteger a la humanidad en la Franja de Gaza y garantizar el derecho a la vida de niños y mujeres", ha zanjado.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, elevaron el miércoles a 71.824 los muertos y a 171.608 los heridos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye los 556 fallecidos y 1.500 heridos --a los que se suman 717 cadáveres recuperados de zonas de las que se retiraron las fuerzas israelíes-- desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego.

EuropaPress

