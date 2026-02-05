Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 impulsan un 180% la demanda de viajes al norte de Italia, según Kiwi.com

El comportamiento de los viajeros españoles evidencia una planificación más prolongada en sus desplazamientos hacia el norte de Italia, situándose el periodo medio de reserva en 51 días antes de las fechas seleccionadas, según los datos de Kiwi.com. Esta tendencia se encuentra vinculada principalmente al impacto generado por la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, que tendrán lugar en la región y han ocasionado un marcado repunte en el flujo de visitantes. De acuerdo con Kiwi.com, la demanda de traslados hacia las ciudades italianas desde España experimentó un crecimiento del 180% en comparación con periodos previos.

El medio reportó que durante las tres primeras semanas de febrero, correspondientes al desarrollo de las competencias olímpicas, las solicitudes de viaje casi se triplicaron (+193%) respecto al año anterior. Milán se posicionó como el acceso preferente tanto para espectadores del evento deportivo como para turistas generales, exhibiendo un alza del 172% en las reservas. No obstante, otras urbes de la región norte alcanzaron incrementos destacados: la plataforma precisó que Venecia registró el mayor aumento, con un 280% más de reservas, impulsada por la cercanía con Cortina d'Ampezzo —sede de pruebas olímpicas— y la simultaneidad con el Carnaval local.

Los datos ofrecidos por Kiwi.com también señalan que Bolonia elevó sus cifras un 164%, mientras que Turín y Verona obtuvieron un avance del 180% cada una, confirmando el efecto expansivo de la cita olímpica sobre el turismo en la zona. Las rutas aéreas más solicitadas desde ciudades españolas conectan principalmente Madrid con Milán y Venecia, y Sevilla con Milán. Estos trayectos se consolidan como opciones habituales para el público español interesado en asistir tanto a los Juegos como a festividades regionales o actividades culturales paralelas.

En cuanto al perfil de los viajeros, predominan estadías cortas, optando el 73% de los usuarios por visitas de hasta tres días, según publicó Kiwi.com. El análisis de las reservas revela una presencia de turistas que viajan en solitario (41%) y en pareja (40%), evidenciando preferencias por escapadas de fin de semana o viajes breves concentrados en fechas determinadas. El importe medio por billete se mantuvo por debajo de los 90 euros, indicando estabilidad en los precios respecto a ejercicios previos, detalló el portal.

A escala internacional, la propia Kiwi.com reporta que el interés por Italia incrementó un 80%, colocando a los españoles como el grupo de turistas más numeroso en dirección al norte del país. Otros países con volumen significativo de visitantes durante el mismo periodo son Rumanía, Polonia e Inglaterra. Según la agencia, la combinación de los Juegos Olímpicos con celebraciones emblemáticas como el Carnaval de Venecia contribuyó a diversificar y ampliar el flujo de visitantes extranjeros hacia diversos destinos de la región.

Por último, el medio precisó que la tendencia a reservar billetes con mayor anticipación responde tanto a la notoriedad de la cita olímpica como a la planificación previa que exige la participación en eventos multitudinarios o festividades de gran convocatoria. Esta respuesta anticipada se traduce en una mayor ocupación y dinamismo para la industria turística y de servicios en el norte de Italia durante el primer trimestre de 2026.