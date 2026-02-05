Logista gana 71 millones en su primer trimestre fiscal, un 8,4% menos, pero eleva sus ingresos un 3,3%

El beneficio neto de Logista durante el primer trimestre fiscal del ejercicio 2026 se ha visto condicionado por factores extraordinarios, como la ausencia de plusvalías derivadas de la venta de inmuebles y un incremento en los costes de reestructuración, principalmente ligados a la externalización de una delegación en España. Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo obtuvo una ganancia neta de 71 millones de euros entre octubre y diciembre de 2025, lo que representa una disminución del 8,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. A pesar de esa reducción en el resultado neto, Logista aumentó sus ingresos totales un 3,3%, alcanzando 3.399 millones de euros, impulsada por el crecimiento en Iberia e Italia, que permitió compensar la caída de ingresos registrada en Francia.

De acuerdo con la información divulgada por Logista, los costes de reestructuración, que ascendieron a 4 millones de euros en este trimestre, contrastan con los valores prácticamente nulos del ejercicio anterior. La cifra está relacionada, en gran parte, con procesos de externalización en las operaciones españolas. El resultado neto también refleja la ausencia de plusvalías, que en el primer trimestre de 2025 habían contribuido con 4 millones de euros obtenidos por la venta de varios activos inmobiliarios en España, operación que no se repitió en el inicio de este ejercicio. Esta conjunción de factores extraordinarios afectó el beneficio, aunque el grupo mantuvo un crecimiento en sus principales regiones de actividad.

El informe remitido a la CNMV, recogido por diferentes medios, precisa que las ventas económicas del trimestre —que corresponden a los ingresos ordinarios sin aprovisionamientos— se situaron en 454 millones de euros, con un descenso del 0,8% respecto al mismo periodo de 2025. En cuanto al resultado de explotación, el Ebit de la compañía se colocó en 82 millones de euros, lo que supone una reducción del 5,4% a doce meses. No obstante, el Ebit ajustado, que excluye impactos extraordinarios, se elevó a 100 millones de euros, mostrando una mejora del 2%.

El pasado miércoles, la junta general de accionistas de Logista aprobó la distribución de un dividendo complementario correspondiente al ejercicio 2025 de 203 millones de euros, equivalente a 1,53 euros por acción. Este importe agrupa un dividendo complementario de 1,45 euros más un extraordinario de 0,08 euros por título, ambos previstos para el pago en conjunto el 26 de febrero de 2026. Si se añade el dividendo a cuenta abonado el 28 de agosto del año pasado, que ascendió a 74 millones de euros (0,56 euro por acción), el total de dividendos relativos al ejercicio 2025 llegará a 277 millones de euros, lo que sitúa el dividendo total en 2,09 euros por acción. Según detalló la compañía, esta cifra iguala la del ejercicio anterior y representa un ‘pay-out’ del 99% sobre el beneficio obtenido.

Sobre las perspectivas para los próximos ejercicios, Logista ha adelantado que planea mantener el dividendo por acción en 2,09 euros en 2026, al menos en la misma cuantía repartida durante 2024 y 2025. El grupo ha subrayado también su política de retorno al accionista como una línea prioritaria dentro de su estrategia financiera. Asimismo, la compañía prevé registrar un incremento “de dígito sencillo medio” en el Ebit ajustado a lo largo del ejercicio 2026 respecto al año anterior. Esta previsión no incorpora el posible efecto de variaciones en el valor de inventarios ni contempla las impactos de potenciales adquisiciones durante ese periodo, matizó la empresa en el informe dirigido a la CNMV.

En cuanto a la evolución por áreas geográficas, según consignó Logista, la región de Iberia —que engloba España, Portugal, Polonia, Países Bajos y Bélgica— aportó ingresos de 1.312 millones de euros durante el periodo, con una subida del 2,8%. Sin embargo, las ventas económicas en estos mercados reflejaron una caída leve del 0,5%, hasta los 300 millones de euros. En Italia, los ingresos registraron una expansión del 9,5% y alcanzaron los 1.223 millones de euros, mientras que las ventas económicas sumaron 106 millones de euros, un 1,1% más que en el primer trimestre fiscal anterior. Francia, por su parte, experimentó un descenso tanto en ingresos, con 880 millones de euros (una reducción del 3,8%), como en ventas económicas, que llegaron a 50 millones de euros (un 6% menos).

El consejero delegado de Logista, Íñigo Meirás, manifestó durante la presentación de resultados que la empresa sigue adelante con su estrategia de adquisiciones, centrada en compañías complementarias y productos sinérgicos dentro del sector logístico. “Seguimos avanzando en la optimización de las integraciones, evaluando además otras posibles oportunidades de crecimiento inorgánico”, afirmó Meirás, según recogió el medio. El grupo continúa explorando nuevas adquisiciones, manteniendo como prioridad la búsqueda de compañías con potencial de integración que aporten valor añadido a sus operaciones principales.

Por último, el plan estratégico de Logista se mantiene vigente, enfocado en la consolidación de sus mercados principales y en la identificación de oportunidades para fortalecer su posición competitiva en el sector de distribución y logística. Los resultados y proyecciones compartidos por la empresa demuestran la voluntad de equilibrar la retribución al accionista, la expansión orgánica e inorgánica y la adaptación frente a los retos del entorno económico actual, según informó Logista en su comunicado a la CNMV.