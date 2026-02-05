Agencias

Las autoridades de Gaza reciben los restos de al menos 54 palestinos muertos en virtud del alto el fuego

Médicos en la Franja notifican la llegada de decenas de cuerpos y fragmentos humanos procedentes de Israel, entregados en colaboración con el CICR, para ser identificados y retornados a sus familias tras examinarse exhaustivamente

Entre el material recibido por las autoridades gazatíes se contabilizan 66 cajas que contienen fragmentos humanos y órganos, además de los cuerpos, los cuales han sido ingresados en el Hospital Al Shifa, según indicó el Ministerio de Sanidad de Gaza. El organismo detalló que los equipos médicos llevan a cabo el procedimiento establecido, que incluye la revisión, documentación e identificación de cada uno de los restos antes de su entrega a los familiares correspondientes. Según consignó el medio Europa Press, la recepción de estos restos por parte de las autoridades sanitarias gazatíes se produce en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como parte de los acuerdos en el contexto del alto el fuego.

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza comunicó que este miércoles ha recibido 54 cuerpos de palestinos que permanecían en territorio israelí, en el marco de un proceso impulsado por el CICR. De acuerdo con el comunicado oficial, los restos, incluyendo partes humanas clasificadas en cajas, se suman a las entregas previas que Israel efectuó desde la entrada en vigor del cese de hostilidades. El ministerio precisó que la transferencia de los restos responde al compromiso de examinar y registrar los cuerpos para su restitución a las familias, respetando los procedimientos aprobados.

Europa Press informó que este nuevo grupo de restos eleva la cifra total de cuerpos entregados por Israel a Gaza desde el comienzo del alto el fuego en octubre a al menos 414, según confirmaciones previas del Ministerio de Sanidad gazatí. El hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza, se encarga de la recepción inicial y las tareas de identificación forense. Los especialistas examinan cada cadáver o fragmento y avanzan en el cotejo de identidades antes de que los restos sean devueltos a sus familiares para proceder con los entierros.

El Ministerio de Sanidad indicó que la gestión de los restos humanos obedece a la necesidad de proporcionar respuestas a las familias de los fallecidos. Las autoridades mencionaron que los trabajos médicos se desarrollan con el apoyo de protocolos internacionales y bajo la supervisión de las organizaciones humanitarias implicadas. Europa Press reportó que la entrega de los cuerpos forma parte de un proceso apoyado por el CICR, el cual busca facilitar la repatriación de quienes perdieron la vida en el marco del conflicto.

Previamente, el ministro gazatí confirmó la recepción de 360 cuerpos en el contexto del acuerdo de alto al fuego alcanzado el pasado octubre. La entrega reciente consolida la continuidad de este mecanismo de restitución de cadáveres entre las autoridades israelíes y las gazatíes, contando con la intermediación y supervisión del CICR y la documentación correspondiente para la devolución a las familias.

En medio de estas entregas, el Ministerio de Sanidad de Gaza reafirmó, según señala Europa Press, que los equipos forenses permanecen alertas para asegurar la correcta identificación y clasificación de todos los restos. Las operaciones en el Hospital Al Shifa tienen como prioridad devolver la dignidad a las víctimas y mitigar la incertidumbre de las familias que se encuentran a la espera de conocer la suerte de sus allegados.

Europa Press remarcó que los hechos ocurren en el marco del alto el fuego pactado que permitió impulsar iniciativas humanitarias, entre las que se encuentra este proceso de restitución de restos mortales. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que actúa como intermediario, ha ajustado los procedimientos a las particularidades del conflicto, estableciendo protocolos para la entrega y tratamiento adecuado de los cuerpos y fragmentos humanos.

Según lo consignado por Europa Press, la continuidad de este canal humanitario se percibe como un componente fundamental en medio del conflicto entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que ejerce el control en la Franja de Gaza. Las autoridades de salud insisten en la necesidad de mantener estos procedimientos y de contar con la cooperación internacional para garantizar el respeto a los derechos de las víctimas y sus familiares.

El procedimiento documentado por Europa Press concluyó con el traslado de los cuerpos y restos humanos recibidos en cajas especiales hacia los departamentos forenses de Gaza, donde se desplegaron equipos médicos con la misión de identificar, preservar y, posteriormente, entregar los restos a las familias, quienes aguardan desde hace meses por información sobre sus allegados fallecidos.

