La ONU condena el "ataque terrorista" que dejó "más de cien muertos" este martes en el este de Nigeria

El secretario de Naciones Unidas, António Guterres, ha trasladado este jueves a través de un comunicado su condena al "ataque terrorista" del martes en el estado nigeriano de Kwara, que dejó "más de cien muertos" y que las autoridades de ese país africano atribuyen al grupo fundamentalista Boko Haram.

A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, ha lamentado lo ocurrido y ha expresado sus "más sinceras condolencias" a las familias de las víctimas, así como al pueblo y Gobierno de Nigeria, además de "una pronta recuperación a los heridos".

"El secretario general reitera la solidaridad de Naciones Unidas con el Gobierno y el pueblo de Nigeria en sus esfuerzos por combatir el terrorismo y el extremismo y destaca la importancia de llevar a los autores ante la justicia", ha remarcado.

El ataque al que ha hecho referencia el secretario general de la ONU se produjo el martes en las aldeas de Woro y Nuku, ubicadas en la localidad de Kaima, que también se saldó con el secuestro de un número indeterminado de mujeres y niños.

Todo ello se produce en medio de un aumento de las operaciones de las Fuerzas Armadas de Nigeria contra las posiciones de Boko Haram en el noreste, escenario en los últimos años de una profunda inestabilidad e inseguridad, aunque se ha ido extendiendo a otras zonas del norte y este del país.