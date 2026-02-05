Agencias

Helena Casas cierra el Europeo de pista en Konya con su quinto puesto en el keirin

La representante española destacó en la especialidad femenina del keirin, obteniendo la mejor clasificación nacional en el certamen de Turquía, mientras su actuación en la final se vio condicionada por una posición inicial desfavorable respecto a sus rivales

La jornada de cierre del Campeonato de Europa en pista en Konya, Turquía, estuvo marcada por la actuación de la ciclista catalana Helena Casas, quien aseguró para la delegación española su mejor resultado del certamen tras alcanzar el quinto puesto en la final femenina del keirin. Según informó el medio de comunicación, Casas tuvo que sobreponerse a una posición de salida menos ventajosa en la final, partiendo en el último lugar de la fila, lo que influyó en sus opciones para disputar las medallas. La deportista consiguió superar en los metros finales a la neerlandesa Steffie van der Peet, consolidando así su clasificación y la mejor marca del equipo nacional.

De acuerdo con lo publicado, el desempeño de Casas en el keirin inició con una ronda de estreno en la que terminó en segunda posición, evitando la repesca y avanzando directamente en la competición. La catalana mostró solidez en semifinales, manteniendo su posición por el interior y finalizando tercera, lo que le permitió clasificarse para la final. En la disputa por el podio, la ubicación inicial condicionó sus posibilidades de remontar frente a sus rivales, aunque logró adelantar posiciones y finalizar quinta, registrando así el resultado destacado para España en el certamen.

El panorama masculino del keirin también contó con participación española. El alicantino Alejandro Martínez, tras obtener un cuarto puesto en la primera ronda, debió disputar una repesca donde quedó cerca de alcanzar las semifinales, siendo superado por un estrecho margen respecto al vencedor de la serie. Esteban Sánchez, otro integrante del equipo nacional, ocupó la sexta plaza durante la primera ronda y posteriormente fue tercero en la carrera de repesca, sin opciones de avanzar en la competencia, detalló el medio.

En la prueba de madison femenina, Izzy Escalera y Eva Anguela defendieron los colores nacionales obteniendo la undécima posición. Tal como publicó el medio, el dúo empezó la competencia de forma dinámica, sumando cuatro puntos en dos esprints consecutivos. Sin embargo, durante el desarrollo de la carrera, las españolas perdieron dos vueltas respecto al pelotón en una prueba dominada contundentemente por la dupla belga integrada por Lotte Kopecky y Shari Bossuyt.

En la categoría masculina de madison, Álvaro Navas y Héctor Álvarez representaron a España en una prueba definida por el ritmo elevado impuesto por los participantes. Los españoles no lograron completar la competencia ante el alto ritmo impuesto por los alemanes Roger Kluge y Moritz Augenstein, quienes se impusieron en la carrera. El medio consignó que la preparación del binomio español se vio condicionada, ya que Álvarez retornó a la actividad el día de la prueba, tras una indisposición médica que lo mantuvo aislado en el hotel. Además, Navas debió cubrir el puesto de Sebastián Mora, ausente por recomendación médica luego de sufrir una caída.

El balance de la delegación española en el Europeo de pista en Konya recoge como hito principal el desempeño de Helena Casas, consolidando una quinta posición en el keirin femenino y elevando la actuación de un equipo cuya participación quedó marcada tanto por actuaciones individuales como por circunstancias adversas acontecidas durante la competición, según reportó el medio.

